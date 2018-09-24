Госдума решила ускорить рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста

Второе чтение состоится в эту среду, а третье, окончательное чтение, пройдет до конца недели.

«Двумя главными событиями» на этой неделе назвал рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе в двух финальных чтениях первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с момента первого рассмотрения реформы в Госдуме произошло достаточно широкое общественное обсуждение. Поправки в законопроект принимались до сегодняшнего дня. Всего поступило более 200 предложений, как от президента и «Единой России», так и от регионов. Однако большинство из них, отметила Голикова, повторяют инициативы, озвученные Владимиром Путиным. Их в свою очередь уже поддержал комитет Госдумы по труду и соцполитике и рекомендовал нижней палате принять все 9 поправок. А это значит, что во втором чтении, вероятнее всего, законопроект будет скорректирован в соответствии с предложением повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

По данным источников «Интерфакса» в Госдуме, окончательно законопроект будет принят в четверг. После этого он будет направлен на одобрение в Совет Федерации.

О повышении пенсионного возраста правительство объявило в середине июня. В течение трех месяцев по всей стране проходили протестные митинги. Их проведению пытались противостоять власти. Некоторые акции сопровождались массовыми задержаниями.