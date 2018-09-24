Госдума решила ускорить рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста
Второе чтение состоится в эту среду, а третье, окончательное чтение, пройдет до конца недели.
«Двумя главными событиями» на этой неделе назвал рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе в двух финальных чтениях первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с момента первого рассмотрения реформы в Госдуме произошло достаточно широкое общественное обсуждение. Поправки в законопроект принимались до сегодняшнего дня. Всего поступило более 200 предложений, как от президента и «Единой России», так и от регионов. Однако большинство из них, отметила Голикова, повторяют инициативы, озвученные Владимиром Путиным. Их в свою очередь уже поддержал комитет Госдумы по труду и соцполитике и рекомендовал нижней палате принять все 9 поправок. А это значит, что во втором чтении, вероятнее всего, законопроект будет скорректирован в соответствии с предложением повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.
По данным источников «Интерфакса» в Госдуме, окончательно законопроект будет принят в четверг. После этого он будет направлен на одобрение в Совет Федерации.
О повышении пенсионного возраста правительство объявило в середине июня. В течение трех месяцев по всей стране проходили протестные митинги. Их проведению пытались противостоять власти. Некоторые акции сопровождались массовыми задержаниями.
Комментарии22
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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:09
Пенс"реформа" это тот самый ЧёрныйЛебедь для правительства ... да и для всей системы пожалуй ... Запомните этот твит ...
n_a_t_a7777777 24 сентября 2018 | 17:19
johnbmw:
Видимо, думцы посмотрели на выборы в Приморье и других регионах, поэтому спешат, чтобы их не смели ещё до принятия реформы. Пенсионная реформа - самая позорная, после отмены крепостного права. Когда крестьяне остались без земли.
danko1 24 сентября 2018 | 17:21
n_a_t_a7777777: В Германии тоже планируют повышать пенсионный возраст.
Но повышать планируют в 2030 г., а обсуждение, как лучше это сделать, уже сейчас начали.
Но там о людях думают, а у нас те, кто себя неодворянами называют, о рабах не думают.
bmrt 24 сентября 2018 | 17:45
johnbmw: Уважаемый Евгений. Я с 1972 по 2007 год ловил рыбу стране (а деньги - жене, дабы безмясная страна могла изобразить хотя бы "рыбный день" по четвергам. Финорганами коммунистов исправно осуществлялся пенсионный налог с моих отнюдь не хилых заработков. А таперича, где "грошы"?
Почему теперь, меня, древнего морского пенсионера, путинские особи (.). обвиняют в том, что я задержался в этой жизни и беспощадно обкрадываю Пенсионный Фонд РФ? ...тьфу...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:09
Пенс."реформа" в предложенном виде приведёт к тому, что пенсионерами со временем будут практически Только силовики и прочие чк-исты, вышедшие на пенсию в 35+ ...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:10
Пенс Фонд ОБЯЗАН выплачивать людям то, что они отложили себе на старость, В СРОК и в Полном Объеме. А уж работать дальше или нет - пусть каждый решает сам. Без никому не нужных мнений.
kir_pich_101 24 сентября 2018 | 17:10
Удивительно, готовы без писка и воплей подписать то, за что их легко могут наградить крепким галстуком-шнурком позднее.
Это будет "без срока давности".
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:14
kir_pich_101: +1! ... это печать на всю оставшуюся жизнь ... и недавние выборы этому яркий пример ...
n_a_t_a7777777 24 сентября 2018 | 17:21
kir_pich_101:
Так спешат, что поневоле подумаешь про конспирологию и всякие Бильденбергские клубы....
tv_victim 24 сентября 2018 | 17:11
негодяи....
xuato 24 сентября 2018 | 17:12
АСТАНАВИТЕСЬ! - последнее предупреждение Януковича.
vla7815 24 сентября 2018 | 17:18
Враги народа. Настоящие, блин.
gregor 24 сентября 2018 | 17:20
Госдума решила ускорить рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста
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Надо успеть рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста пока Навальный не вышел , поэтому его опять в темницу посадят .
Лично я и 86 % телевизионного .... большинства уже одобрямс .
Не знаю что они эти .... слуги нар....т.есть населения , решат , а мы 86 % ,уже одобрямс . Потому ,как менталитет такой . Что начальник скажУть ,то и одобрямс . И не важно какой начальник ,одобрямс и усё.
Даёшь законопроект о повышении пенсионного возраста !!!!!!!! Одобрямс .
yralez 24 сентября 2018 | 17:21
Не пускайте тварей. ловите их у подьездов.
perectukin 24 сентября 2018 | 17:26
Спешат ускорить свою гибель ...
Дебилы мля ...
ser79 24 сентября 2018 | 17:34
Торопятся в ад)))
bmrt 24 сентября 2018 | 17:35
Куча высокооплачиваемых путиным при(.)лков(за мои пенсионные деньги, заметьте), епстессно, проголосуют за свою зряплату и отнюдь не за послушное народонаселение печальной страны.
...житиё такое...
addi 24 сентября 2018 | 17:36
Чем быстрее примут этот людоедский "закон", тем быстрее рухнет "Птичья" система.
А им Птичку не жалко ? "Пилите Шура, пилите !"....
nigilist1977 24 сентября 2018 | 17:54
А они уже сказали: "Всё равно у нас на пенсии все работают". Им мозолит глаза, что к пенсии в 10 000 человек получает ещё 15 000. 25 000 - это очень большая зарплата для раба.
askol2016 24 сентября 2018 | 18:04
Скорей узаконить бандитскую акцию...
buva53 24 сентября 2018 | 18:08
Суки, это вам даром не пройдёт!
alex55 24 сентября 2018 | 18:10
Если убрать всю словесную шелуху, то в чистом остатке остается голый гоп-стоп населения отдельно взятой страны отдельной группой кооператоров... Под шумиху о озверевших укрофашистах, офигевших семитах, продажных константинопольских попах и , конечно, вконец оборзевшем американском чме..