«Единая Россия» пообещала взаимодействовать с новыми губернаторами Владимирской области и Хабаровского края
В обоих регионах в минувшие выходные представители партии потерпели поражение во втором туре выборов. В то же время в руководстве этой структуры напомнили, что и в Хабаровском крае, и во Владимирской области у них большинство в заксобраниях. Кроме того, прошедшие выборы свидетельствуют о запросе на обновление, — считает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Комментарии9
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plank1957 24 сентября 2018 | 17:12
Ой, не верю я ЕР.
kir_pich_101 24 сентября 2018 | 17:12
Всем новоизбранным аккуратно шепнут о том, что в сейфе на них лежит толстое дело.
Будут как шелковые.
oneoretwo 24 сентября 2018 | 17:24
«Единая Россия» пообещала взаимодействовать....
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...нет, спасибо: "умерла, так умерла..."
fikus74 24 сентября 2018 | 17:42
а не будете взаимодействовать - посадим за лайк.
vladimir1967 24 сентября 2018 | 17:42
Скоро они все вступят в пжив на прямую, хотя и сейчас находятся в филиале пжива.
nigilist1977 24 сентября 2018 | 17:49
Едроссня, КПРФ, ЛДПР, СР - это одна большая путинская коМАНДА. И если коммунякам и актёрам из мим-театра жириновского разрешили бесчинствовать по поводу пенсионной реформы, то, извините, это только для того, чтобы уж совсем в грязь лицом не упасть, читай - не дать Западу заблокировать счета избранных. Ведь всё-таки у нас "демократия".
kunst54 24 сентября 2018 | 17:51
По морде надают или трубой по кумполу?
zolingen 24 сентября 2018 | 17:54
А это взаимодействие кому- то нужно, кроме самой ер?
addi 24 сентября 2018 | 18:12
Это "предложение" развратителя "развращённым"....