«Единая Россия» пообещала взаимодействовать с новыми губернаторами Владимирской области и Хабаровского края

В обоих регионах в минувшие выходные представители партии потерпели поражение во втором туре выборов. В то же время в руководстве этой структуры напомнили, что и в Хабаровском крае, и во Владимирской области у них большинство в заксобраниях. Кроме того, прошедшие выборы свидетельствуют о запросе на обновление, — считает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.