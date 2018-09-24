Бывшую жену главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгению Ефимову допрашивают следователи

Бывшую жену главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгению Ефимову допрашивают следователи. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Добровинский. По мнению адвоката, его подзащитную, скорее всего, задержат по делу о краже.

Сам Павел Гусев утверждает, что его бывшая жена украла из дома совместно нажитое имущество