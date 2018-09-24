Бывшую жену главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгению Ефимову допрашивают следователи
Бывшую жену главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгению Ефимову допрашивают следователи. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Добровинский. По мнению адвоката, его подзащитную, скорее всего, задержат по делу о краже.
Сам Павел Гусев утверждает, что его бывшая жена украла из дома совместно нажитое имущество
Комментарии18
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n_a_t_a7777777 24 сентября 2018 | 17:07
Надо бы не с жены , а с самого Павла Гусева допрос начать. Ведь есть документальная съёмка о его взятках....
zemljanka 24 сентября 2018 | 17:33
Комсомолец?
Нет ему оправдания.
Жену затравили.
Выгнал босую...
jetsam 24 сентября 2018 | 17:11
---
куртка кожаная - 3 шт,
портсигар платиновый - 10 шт
...
силикон полусферой, б\у - 2шт
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и все нажито непосильным трудом....
nikolaitschi 24 сентября 2018 | 17:16
Как можно украсть совместное имущество? Может быть она его взяла попользоваться? Эдак любого можно посадить за три копейки. Странный тип, этот Гусев.
tangodancer 24 сентября 2018 | 17:17
Как уже задолбали инфантильные бабенки, не проработавшие не дня, но при этом требующие себе чуть ли не миллионы у мужчин. Зато на каждом углу вопли про женскую самостоятельность. Ага, как же
pro_hanov 24 сентября 2018 | 17:28
El bailarin de tango no quire las mujeres?
olga__k 24 сентября 2018 | 18:12
pro_hanov: его, наверное тоже ободрали-:))
koshkaedu 24 сентября 2018 | 17:17
Эх, Гусак, Гусак, до чего же ты докатился на старости лет!
sg101 24 сентября 2018 | 17:23
А как хомячки визжали в защиту ГУсева?? ))))))) Они бы и сейчас подняли визг о преследовании Кремля, но.. С..ка, сам Гусев жену обвиняет. И сказать то теперь нечего ))
Ворье, бл.., кругом одно ворье.
ed10075 24 сентября 2018 | 17:28
Не удивлюсь, если выяснится, что на кражу имущества ее подговорил её же адвокат.
Репутация Добровинского такова, что ничему удивляться не приходится.
jamba 24 сентября 2018 | 17:34
У арабов хорошо! Все подаренное ( а дарить предпочитают золото и брюлики), женщина носит на себе! В случае форс-мажора, имеет право унести все, что на ней! Это еще от бедуинов пошло, доисламская традиция! Очень хорошо такие детали выписаны у Мопассана в "Небо над Тунисом". Там, старая, сгорбленная и высушенная солнцем до черноты, бедуинская проститутка, еле передвигает ноги под тяжестью золота и серебра, надетых не неё;)))
zorkiy2016 Андрей Шкадов 24 сентября 2018 | 17:35
Хорош Гус! Ка-ро-шеч-но...
igor2510 24 сентября 2018 | 17:36
Что в стране творится?! Все старые пердуны с ума посходили одновременно!
fedor57 24 сентября 2018 | 17:44
Гусев конечно проходимец и пропагандон ещё тот. Но баба то каким боком имеет отношение к его деньгам? Пришла на всем готовом, а теперь подавай ей половину имущества на несколько миллиардов.
kunst54 24 сентября 2018 | 17:46
Допрашивают следователи - это не страшно. Жены Молотова и Калинина. бедняги, в ГУЛАГе сидели.
nico_mattei 24 сентября 2018 | 17:52
Ну и гнида же, не орёл!
evgeny_biolog 24 сентября 2018 | 18:00
"Бывшую жену"
А бывшую тёщу не будут допрашивать?
bel_medved 24 сентября 2018 | 18:04
А она его обвиняет, что он у нее молодость украл. Что-то мне подсказывает, что судья примет сторону наиподлейшей из сторон.