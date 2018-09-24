Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела Алексея Навального об административном нарушении
При этом заседание началось в отсутствие адвокатов политика. Его задержали рано утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста по другому административному делу – за несогласованную акцию в начале этого года. Теперь Навального обвиняют в том, что он нарушил закон об организации митинга и при этом был причинен вред здоровью человека или имуществу.
Незадолго до начала слушаний Навальный успел сказать журналисту РБК, что он не успел посмотреть обращение главы Росгвардии с вызовом на дуэль. Навальному может грозить штраф до 300 тысяч рублей или новый арест на срок до 20-ти суток.
Комментарии26
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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:06
признаки АГОНИИ власти читаются на её лице всё Явственней! ....
lenin3 24 сентября 2018 | 17:11
johnbmw: а адвокатов не пустили потому,что любой нормальный адвокат в пух и прах разнесет доводы обвинения,придется отпускать.
Но,видимо,начались уже суды троек,как в 37-м,без адвоктов,зачем,типа,время тратить,приговор уже ведь написан заранее...
otets_zvezdonyi 24 сентября 2018 | 17:19
позорище...
romashka__ 24 сентября 2018 | 17:30
Произвол и беззаконие Позор.
vezdehod 24 сентября 2018 | 18:05
"Дело" давно рассмотрено в Кремле - осталась простая формальность - огласить присланный Приговор.
astet 24 сентября 2018 | 18:12
lenin3: думаю, Навального закроют,
поскольку через пару недель
день рождения России (ведь Путин - это Россия?;))),
а от Навального того и жди,
что организует антиграбительский митинг
против главного российского уголовничка!
posta2006 24 сентября 2018 | 17:07
Уродская власть!
w49 24 сентября 2018 | 17:09
А у судьи не Хахалева, случайно, фамилия?
ruthenocene 24 сентября 2018 | 17:24
w49: "А у судьи не Хахалева, случайно, фамилия?"
Фамилия судьи в данном случае, думаю, не имеет никакого значения. Все они одним миром мазаны...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:26
ruthenocene: +1!
nikolaitschi 24 сентября 2018 | 17:10
Навальному можно не верить, его можно не любить, но не поддержать в данной ситуации - стыдно!
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 17:14
Навальный-Анальный истинная фамилия этого пидара! Гнобить его до талого, чтобы мразь знала как гадить России и россиянам!
raffal 24 сентября 2018 | 17:26
ebyliberactov: России гадят те, кто гнобит Навального. Напомню, что травят его за разоблачении коррупции и коррупционеров, тех, кто грабит Россию и россиян.
don_ballon 24 сентября 2018 | 17:16
Судейские делают всё, чтобы вызов Золотова на "дуэль" протух. А вдруг злой и молодой Навальный наваляет дедушке шахнюлей?
lenin3 24 сентября 2018 | 17:27
don_ballon: а вы уверены,что Золотов ещё существует,так же как и Боширов с Петровым?Что-то их троих больше не слышно после выступлений на камеру...)))
ixy7 24 сентября 2018 | 17:20
Закройте эту мошенницу нaxyй лет на пять, зaeбaла своим нытьём.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:23
ixy7: вы о судье? понимаю!!!
oneoretwo 24 сентября 2018 | 17:22
...обслуга в мантиях плешивого окурка старается...
потом не орите, что вас заставили...
buva53 24 сентября 2018 | 17:24
Сволочи!
gregor 24 сентября 2018 | 17:24
Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела Алексея Навального об административном нарушении
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Сейчас привезут из Кремля результат рассмотрения и судья зачитает ,что там написано .
Лично я думаю ,что Золотов испугался собственных слов и боится как бы Навальный не принял условие дуэли . Вот и приказал друзья, ворам при власти , что бы Навального не выпускали . Трусы эти все путины ,да золотовы .
vlabumur 24 сентября 2018 | 17:28
Каков поп, таков и приход.
pr22000 24 сентября 2018 | 17:35
Тупые мстительные люди.
aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 17:47
Спешат , чтобы лизнуть задницу престарелого мачо.
tks 24 сентября 2018 | 17:48
Обыкновенный путизм.
bel_medved 24 сентября 2018 | 18:00
Проститутки-судьи вконец распоясались и пошли вразнос. Надо вести списки и всех скопом – в список Магнитского. За активное участие в нарушениях прав человека.
linda1967 24 сентября 2018 | 18:00
давно понял, что путин ссыт. Но не думал, что до такой степени.