Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела Алексея Навального об административном нарушении

При этом заседание началось в отсутствие адвокатов политика. Его задержали рано утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста по другому административному делу – за несогласованную акцию в начале этого года. Теперь Навального обвиняют в том, что он нарушил закон об организации митинга и при этом был причинен вред здоровью человека или имуществу.

Незадолго до начала слушаний Навальный успел сказать журналисту РБК, что он не успел посмотреть обращение главы Росгвардии с вызовом на дуэль. Навальному может грозить штраф до 300 тысяч рублей или новый арест на срок до 20-ти суток.