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17:01, 24 сентября 2018

Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела Алексея Навального об административном нарушении

При этом заседание началось в отсутствие адвокатов политика. Его задержали рано утром на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста по другому административному делу – за несогласованную акцию в начале этого года. Теперь Навального обвиняют в том, что он нарушил закон об организации митинга и при этом был причинен вред здоровью человека или имуществу.

Незадолго до начала слушаний Навальный успел сказать журналисту РБК, что он не успел посмотреть обращение главы Росгвардии с вызовом на дуэль. Навальному может грозить штраф до 300 тысяч рублей или новый арест на срок до 20-ти суток.

Комментарии

26

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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:06

признаки АГОНИИ власти читаются на её лице всё Явственней! ....

lenin3 24 сентября 2018 | 17:11

johnbmw: а адвокатов не пустили потому,что любой нормальный адвокат в пух и прах разнесет доводы обвинения,придется отпускать.
Но,видимо,начались уже суды троек,как в 37-м,без адвоктов,зачем,типа,время тратить,приговор уже ведь написан заранее...

otets_zvezdonyi 24 сентября 2018 | 17:19

позорище...

romashka__ 24 сентября 2018 | 17:30

Произвол и беззаконие Позор.

vezdehod 24 сентября 2018 | 18:05

"Дело" давно рассмотрено в Кремле - осталась простая формальность - огласить присланный Приговор.

astet 24 сентября 2018 | 18:12

lenin3: думаю, Навального закроют,
поскольку через пару недель
день рождения России (ведь Путин - это Россия?;))),
а от Навального того и жди,
что организует антиграбительский митинг
против главного российского уголовничка!

posta2006 24 сентября 2018 | 17:07

Уродская власть!

w49 24 сентября 2018 | 17:09

А у судьи не Хахалева, случайно, фамилия?

ruthenocene 24 сентября 2018 | 17:24

w49: "А у судьи не Хахалева, случайно, фамилия?"
Фамилия судьи в данном случае, думаю, не имеет никакого значения. Все они одним миром мазаны...

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:26

ruthenocene: +1!

nikolaitschi 24 сентября 2018 | 17:10

Навальному можно не верить, его можно не любить, но не поддержать в данной ситуации - стыдно!

ebyliberactov 24 сентября 2018 | 17:14

Навальный-Анальный истинная фамилия этого пидара! Гнобить его до талого, чтобы мразь знала как гадить России и россиянам!

raffal 24 сентября 2018 | 17:26

ebyliberactov: России гадят те, кто гнобит Навального. Напомню, что травят его за разоблачении коррупции и коррупционеров, тех, кто грабит Россию и россиян.

don_ballon 24 сентября 2018 | 17:16

Судейские делают всё, чтобы вызов Золотова на "дуэль" протух. А вдруг злой и молодой Навальный наваляет дедушке шахнюлей?

lenin3 24 сентября 2018 | 17:27

don_ballon: а вы уверены,что Золотов ещё существует,так же как и Боширов с Петровым?Что-то их троих больше не слышно после выступлений на камеру...)))

ixy7 24 сентября 2018 | 17:20

Закройте эту мошенницу нaxyй лет на пять, зaeбaла своим нытьём.

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 17:23

ixy7: вы о судье? понимаю!!!

oneoretwo 24 сентября 2018 | 17:22

...обслуга в мантиях плешивого окурка старается...
потом не орите, что вас заставили...

(комментарий скрыт)

buva53 24 сентября 2018 | 17:24

Сволочи!

gregor 24 сентября 2018 | 17:24

Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела Алексея Навального об административном нарушении
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Сейчас привезут из Кремля результат рассмотрения и судья зачитает ,что там написано .
Лично я думаю ,что Золотов испугался собственных слов и боится как бы Навальный не принял условие дуэли . Вот и приказал друзья, ворам при власти , что бы Навального не выпускали . Трусы эти все путины ,да золотовы .

vlabumur 24 сентября 2018 | 17:28

Каков поп, таков и приход.

pr22000 24 сентября 2018 | 17:35

Тупые мстительные люди.

aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 17:47

Спешат , чтобы лизнуть задницу престарелого мачо.

tks 24 сентября 2018 | 17:48

Обыкновенный путизм.

bel_medved 24 сентября 2018 | 18:00

Проститутки-судьи вконец распоясались и пошли вразнос. Надо вести списки и всех скопом – в список Магнитского. За активное участие в нарушениях прав человека.

linda1967 24 сентября 2018 | 18:00

давно понял, что путин ссыт. Но не думал, что до такой степени.

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