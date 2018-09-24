Режим повышенной опасности введен в Челябинске из-за отказа нескольких компаний вывозить мусор

Как поясняют в мэрии, на уборку мусора администрация выделила из резервного фонда 14 миллионов рублей. В город из области и других регионов прибыла техника. Вывоз мусора будет осуществляться круглосуточно, приводит «Новая газета» слова городского главы. Десяток компаний отказались вывозить мусор по прежним тарифам после закрытия городской свалки. Они объясняли это тем, что выросли транспортные расходы.