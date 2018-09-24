Конституционный суд Молдавии в четвертый раз временно приостановил полномочия президента республики Игоря Додона
Решение было принято после запроса депутатов от правящей Демократической партии страны. Додон отказался утверждать кандидатуры министра сельского хозяйства и министра здравоохранения. Его функции по назначению членов правительства временно передадут спикеру парламента или премьер-министру. Сам Додон назвал такой шаг двойным беззаконием.
Ранее Додона также временно отстраняли от обязанностей по решению КС из-за отказа утверждать кандидатуры чиновников и поправки к законам.
Комментарии3
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kondrat_vlad 24 сентября 2018 | 17:05
Мдя - даже в Молдавии демократия. Представить что Дума сможет назапланированно критиковать Путина, это как снег летом, почти никогда не бывает. Дума и Совфед это ручные макаки которые ловко прыгают через кольцо и исполняют фляки.
Мы явно ближе по духу к Зимбабве, не зря Путин любит держать в обьятиях и лобзать Мугабе.
dunai10 24 сентября 2018 | 17:24
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Молдавия в настоящее время является парламентской республикой.
Полномочия президента Молдовы, назначение и освобождение от должности членов Правительства по представлению премьер-министра (согласно решению Конституционного суда, глава государства имеет право отклонить предложение премьер-министра лишь один раз, что фактически сводит его роль к формальному оформлению документов
niko1268 24 сентября 2018 | 17:43
Ничосе, а так можно????