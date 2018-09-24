Конституционный суд Молдавии в четвертый раз временно приостановил полномочия президента республики Игоря Додона

Решение было принято после запроса депутатов от правящей Демократической партии страны. Додон отказался утверждать кандидатуры министра сельского хозяйства и министра здравоохранения. Его функции по назначению членов правительства временно передадут спикеру парламента или премьер-министру. Сам Додон назвал такой шаг двойным беззаконием.

Ранее Додона также временно отстраняли от обязанностей по решению КС из-за отказа утверждать кандидатуры чиновников и поправки к законам.