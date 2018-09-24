Велосипедист на юго-западе Москвы врезался в автомобиль «Ягуар», а после избил его водителя
Автовладелец получил травму руки, — рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на Университетском проспекте. На месте уже находятся оперативники.
Комментарии16
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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:41
- ЧТО это было, Майк?
- Да это же БЕДА, сэр!
(с)СЗЧ ;-))))))))))))))))))))))
zemljanka 24 сентября 2018 | 17:14
Да здравствует велоспорт!
zemljanka 24 сентября 2018 | 17:17
Удачи - велосипедисту.
nitinol 24 сентября 2018 | 16:44
Золотов? На велосипеде? Не верю! Ну если только водителя "Ягуара" держали семеро гвардейцев...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:46
nitinol: ;-))))) ... в Ягуаре почти наверняка был видео-регистратор ... ЖДЁМ-С видео ;-))))))))))))
timber_head 24 сентября 2018 | 16:48
johnbmw: Ну, велосипед в него врезался, скорее всего сбоку, когда тот откуда-нибудь выезжал. Вряд ли это зафиксировал регистратор.
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 17:10
johnbmw: Тебе бы не только рожу набили, но и жопу порвали на 18 портянок! Таким как ты "здоровякам" только с эха и пистеть!
avturbin 24 сентября 2018 | 16:52
Вангую, что скорее дело было так - ягуар подрезал велик, велосипедист не успел увернуться и въехал в ягуар. Водила вышел побыковать и заслуженно получил люлей. Но отвечать будет Александр Друзь, тьфу, велосипедист.
jblack2 24 сентября 2018 | 17:00
Легко представить подобное столкновение. Велосипедист проезжает перекрёсток вперёд, а слева, быковатый или не внимательный водитель его обгоняет и поворачивает направо.
Итог- велосипедист врезается в правый бок авто.
jetsam 24 сентября 2018 | 17:02
все просто.
в ягуаре ехал улюкаев в увольнение.
на велосипеде - сечин.
а бил, да - бил, конечно, спец по отбивным, золотарь...
ihtamnet 24 сентября 2018 | 17:06
Всё верно. Холоп должен знать своё место.
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 17:08
Вывод: - пересаживайтесь на велосипеды и накачаете мышцы.
don_ballon 24 сентября 2018 | 17:11
На юго-западе Москвы водитель "ягуара" врезался в танк. Механик-водитель танка был избит владельцем "ягуара". Слегка офуевшие оперативники уже на месте.
xuato 24 сентября 2018 | 17:14
Молодец велосипедист, набил морду бобру!
alexeycapitan 24 сентября 2018 | 17:22
Если у велосипедиста нет претензий к водителю ягуара, то вполне допустимо что водитель ягуара может отделаться штрафом.
nikolaitschi 24 сентября 2018 | 18:06
В такую погоду, едущих по Москве на велосипеде, нужно объезжать за километр.