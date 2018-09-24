Журналист сайта «Тайга.инфо» Петр Маняхин избит в центре Новосибирска
Неизвестные напали на него минувшей ночью, когда он возвращался из командировки в Абакан. Там Маняхин собирал материал о втором туре выборов главы Хакасии. Нападавшие забрали ноутбук, телефон, диктофон и деньги, — передает «Радио Свобода».
Минувшим летом Маняхина вызывали в Роскомнадзор из-за публикаций в журнале «Уж», где он был главным редактором. Журналисту грозили правовыми последствиями за номер, посвященный толерантности — в частности, монологов представителей ЛГБТ-сообщества.
Комментарии3
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vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 16:56
Наверняка, это он сама себя избил.
Как тебе не стыдно, Маняхин, позорить Родину?
xuato 24 сентября 2018 | 17:17
Скорее "Пеньки инфо", поскольку всю тайгу вырезают на продажу.
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 17:21
За хорошее не бьют, значит есть за что. Жалко что мало выписали люлей этому недоумку, нужно было больше чтобы долго помнил этот день.