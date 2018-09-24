Журналист сайта «Тайга.инфо» Петр Маняхин избит в центре Новосибирска

Неизвестные напали на него минувшей ночью, когда он возвращался из командировки в Абакан. Там Маняхин собирал материал о втором туре выборов главы Хакасии. Нападавшие забрали ноутбук, телефон, диктофон и деньги, — передает «Радио Свобода».

Минувшим летом Маняхина вызывали в Роскомнадзор из-за публикаций в журнале «Уж», где он был главным редактором. Журналисту грозили правовыми последствиями за номер, посвященный толерантности — в частности, монологов представителей ЛГБТ-сообщества.