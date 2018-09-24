// В Кремле проанализируют итоги прошедших губернаторских выборов и сделают выводы //

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что федеральный центр в дальнейшем скорректирует свою работу.

Накануне во Владимирской области и Хабаровском крае во втором туре выборов глав регионов кандидаты от «Единой России» и действующие руководители потерпели поражение. И там, и там победили представители ЛДПР.