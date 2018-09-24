В Кремле проанализируют итоги прошедших губернаторских выборов и сделают выводы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что федеральный центр в дальнейшем скорректирует свою работу.
Накануне во Владимирской области и Хабаровском крае во втором туре выборов глав регионов кандидаты от «Единой России» и действующие руководители потерпели поражение. И там, и там победили представители ЛДПР.
Комментарии11
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danko1 24 сентября 2018 | 16:35
Единственный вывод, который должны сделать в Кремле, развалившем всё, уйти в отставку.
Дальнейшие выводы реальный суд будет делать и реальное следствие.
varigor 24 сентября 2018 | 16:42
danko1: уйти в отставку.
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А вам всё равно ничего от этого не светит. Придут другие патриоты с той же внешней политикой, которая вашим заокеанским хозяевам не по вкусу. И что? На таких как вы плохишей в России спроса нет и не будет. Только отвращение.
gonduras_on_colima 24 сентября 2018 | 16:52
// В Кремле проанализируют итоги прошедших губернаторских выборов и сделают выводы //
Ахаха!
И какие выводы сделают?
Отправят на места комплексы С-300?
Или сразу С-400?
varigor: // Придут другие патриоты с той же внешней политикой, которая вашим заокеанским хозяевам не по вкусу. //
Клоун в портянках, ты хоть понял, о чём идёт речь перед тем, как пукнуть в каментах?
Какая нах внешняя политика у губернатора Владимирской области?
Ты хоть читаешь, что пишешь?
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 17:21
Зачем ему читать, он же комми...
gregor 24 сентября 2018 | 16:38
В Кремле проанализируют .
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Всеобщая проанализация в Кремле .
varigor 24 сентября 2018 | 16:39
Народ голосует против повышения пенсионного возраста. Это и есть итог для партии власти.
redrica 24 сентября 2018 | 16:45
Звучит как "кощей подумает, что с этим делать"....
plank1957 24 сентября 2018 | 17:01
Едва ли в Кремле могут чему-нибудь научиться, разве что космонавтов с дубинками на школяров натравливать.
needroid 24 сентября 2018 | 17:03
Работу нужно корректировать - больше посадок активистов, больше вбросов, больше пропаганды Единой России.
leonty 24 сентября 2018 | 17:10
Скорее всего, анализ покажет, что нельзя к выборам допускать никого, кроме одного кандидата...
m_anuchin 24 сентября 2018 | 17:24
Здесь уже анализом не обойдешься... Пора бы и к демократии переходить.