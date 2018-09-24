Симоновский суд должен начать рассматривать административное дело в отношении Алексея Навального
Как передает корреспондент «Эха Москвы», политика уже привели в зал заседаний. Навального обвиняют в нарушении порядка проведения митинга, которое повлекло причинение вреда здоровья человека или его имуществу.
Оппозиционный политик был задержан рано утром на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток ареста. Суд назначил ему такое наказание за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла еще в начале года.
Комментарии16
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parasuk_ 24 сентября 2018 | 16:37
Власть играет с навальным как ослик иа со своим хвостом: входит и выходит. Наверное, потому что боится :)
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:40
то, что решение уже на руках "судьи" есть - СОМНЕВАТЬСЯ глупо ... но вот СКОЛЬКО ей потребуется времени для "вынесения решения" - будем посмотреть ...
parasuk_ 24 сентября 2018 | 16:46
johnbmw: Если вы нигде не работаете, все время врете, обираете глупых хомячков и устраиваете беспорядки, то ваше нахождение на свободе можно объяснить недоработкой судебной системы или глупой случайностью
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:47
parasuk_: ваш БРЕД - это ваши ПРОБЛЕМЫ!!!!!
parasuk_ 24 сентября 2018 | 16:48
johnbmw: В данном случае, это проблемы вашего зеленорожего кумира
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:52
parasuk_: ваш БРЕД - это ваши ПРОБЛЕМЫ!!!!!
parasuk_ 24 сентября 2018 | 16:54
johnbmw: у вас забавная защитная реакция. Ищите позитивные стороны. Зато теперь никто не скажет, что навальный от золотова под юбко
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:56
parasuk_: у меня просто Констатация ФАКТА!!!!!
parasuk_ 24 сентября 2018 | 16:59
johnbmw: Это вам кажется. Из-за вашей влюбленности в навального. Правда возраст ваш смущает немного, вы все-таки не малолетний дегенерат
igorvid 24 сентября 2018 | 16:57
parasuk_: Это шутка такая, или просто болезнь?
alena01 24 сентября 2018 | 16:42
Ага...
Ведь он организовал массовое мероприятие, находясь под административным арестом...
Преодолевая пространство и время...
Какая же параноидальная каша у Вовы в голове...
Круто сдобренная всепоглощающим страхом...
lenin3 24 сентября 2018 | 16:54
alena01: дык,а вот евреи у Вовы виноваты в том,что чурки российской ракетой сбили российский же самолет.Странно,что Навальный пока не виноват в фальсификации выборов в Прморье...
kondrat_vlad 24 сентября 2018 | 16:45
Путин зассал...
Все это при-винтилово выглядит так как будто власть очень сильно боится Навального. Вспомнить Золотовский наезд, и теперь возмножно еще 30 суток дадут. Вызывает ли имя Навального шок в Кремле мы пока не знаем, но знаем что путинская челядь определенно реагирует на публикации о коррупции.
Чего ждет от Навального Путин? Конечно же очредная посадка, большой срок 3-4 года уже обсуждается в Кремле, но народ может встать на защиту Навального как это показали события. На защиту Путина не встанут даже его холуи, они как и Дерипаска поедут сдавать интересы Путина в Вашингтоне лишь бы их не затронули санкции.
vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 16:49
Этот Неназываемый - агент Газдепа и Госпрома - опять выступает против основы Государства Российского - Коррупции, ну как можно терпеть такое?
За решётку, сукиного сына!
limon999 24 сентября 2018 | 17:02
Увезли на дуэл с Золотовом.
nina51 24 сентября 2018 | 17:03
сидельцы спецприемника Эх Леха,Леха, нам без тебя так плохо ))):