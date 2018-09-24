Симоновский суд должен начать рассматривать административное дело в отношении Алексея Навального

Как передает корреспондент «Эха Москвы», политика уже привели в зал заседаний. Навального обвиняют в нарушении порядка проведения митинга, которое повлекло причинение вреда здоровья человека или его имуществу.

Оппозиционный политик был задержан рано утром на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток ареста. Суд назначил ему такое наказание за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла еще в начале года.