Алексей Навальный, вновь задержанный в Москве ранним утром, лишь в середине дня был доставлен в суд
Полиция обвиняет его в нарушении правил проведения массовых мероприятий.
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Полиция обвиняет его в нарушении правил проведения массовых мероприятий.
Комментарии5
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rihard 24 сентября 2018 | 16:07
Хочется спросить всех этих представителей властей— вы куда потом идиоты бежать собираетесь?
nepeanois 24 сентября 2018 | 16:27
читаешь новости про очередной арест навального и вспоминается старый анекдот: "а этот парашютист - вообще уже задолбал"
protvik 24 сентября 2018 | 16:32
Золотов побоялся что Навальный ответит на вызов и решил его не выпускать.
parasuk_ 24 сентября 2018 | 16:33
protvik: или сам навальный решил не выходить :)
sasass 24 сентября 2018 | 16:34
Лексей ведь в опасности , как и Петруха...