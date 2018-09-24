Госдума может уже на этой неделе в окончательном виде принять закон о повышении пенсионного возраста

В ближайшие дни пройдут голосования и во втором, и в третьем чтениях, — об этом сегодня сообщили во фракции «Единая Россия». К депутатам на заседание рабочей группы сегодня пришли и члены правительства, в том числе, вице-премьер Татьяна Голикова.

На протяжении последних месяцев почти во всех регионах страны проходили уличные акции — многие из них были весьма массовыми — против повышения пенсионного возраста.