Госдума может уже на этой неделе в окончательном виде принять закон о повышении пенсионного возраста
В ближайшие дни пройдут голосования и во втором, и в третьем чтениях, — об этом сегодня сообщили во фракции «Единая Россия». К депутатам на заседание рабочей группы сегодня пришли и члены правительства, в том числе, вице-премьер Татьяна Голикова.
На протяжении последних месяцев почти во всех регионах страны проходили уличные акции — многие из них были весьма массовыми — против повышения пенсионного возраста.
Комментарии11
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ansata 24 сентября 2018 | 16:07
Будьте вы прокляты!
tag188 24 сентября 2018 | 16:09
Поздравляю 86% россиян. Вы заслужили, чтобы у вас отняли 5 лет жизни. Получите и распишитесь.
polba 24 сентября 2018 | 16:13
tag188: Закон коснётся тех, кто начал свою трудовую деятельность при капитализме и в большинстве своём этот самый капитализм поддерживает. Так что да - заслужили.
tag188 24 сентября 2018 | 16:33
polba: Где Вы в России увидели капитализм?
Этот строй представляет из себя смесь "совка" с феодализмом.
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 16:11
В ближайшие дни пройдут голосования и во втором, и в третьем чтениях
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Вишь как торопятся-то паскуды.. "Прорывальщики грёбаные, встаыватели с колен сраные..
nataklim 24 сентября 2018 | 16:18
Это только начало. Срок поднимут а к нему бедут и танцы с бубнами-потом пересмотрят и начисление стажа для выхода на пенсию и получится что стажа просто не хватит. Все обкатано уже на Беларуси и россиянам останется заглотнуть и утереться.
polba 24 сентября 2018 | 16:22
nataklim: Это всё обкатано не только в Белоруссии, это всё обкатано практически во всех странах ЕС.
tvitov66 24 сентября 2018 | 16:26
polba: то-то пенсионеров из ЕС на всех курортах как грязи в Сочи
polba 24 сентября 2018 | 16:35
tvitov66: Так и российских пенсионеров, например в Черногории, полным-полно.
И у нас и в ЕС пенсионеры сильно разные бывают.
Вот, например в богатой Англии:
“The uncomfortable truth is that, as a country, we not very good at coping with winter and some of these deaths are preventable. This isn’t just a story about cold weather; it’s a story of cold, damp and poorly insulated homes and pensioners who can’t afford to pay heating bills." (с) Джанет Моррисон, исполнительный директор Независимой Благотворительной Организации...
Кстати, по утверждению этой самой организации, в зиму 14/15 гг в Великобритании от холода (и сопутствующих ему болезней погибло более 44 тыс стариков.
valia47 24 сентября 2018 | 16:23
Решает народ, а не они. Если жопу лень поднять с дивана, то народ и партия едины. Значит хорошая пенсионная реформа.
bear123581321 24 сентября 2018 | 16:25
Подайте, россияне, на лнры-днры, крымнаш и сириянаш.