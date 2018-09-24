Вопреки недовольству Израиля, Москва готовит срочные поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску

Это ответ России на недавнюю гибель самолета Ил-20 и его экипажа.

Охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим – таким образом глава Минобороны Сергей Шойгу обосновал необходимость отправки зенитно-ракетных комплексов. Оборудование, которое получат сирийцы, позволит среди прочего идентифицировать все российские воздушные суда, подавлять спутниковую навигацию и системы боевой авиации, атакующие объекты в Сирии. Министр напомнил, что поставки были приостановлены пять лет назад по просьбе Израиля, но «сейчас ситуация изменилась, не по нашей вине».

В Кремле сегодня вновь заявили об ответственности израильской стороны за гибель самолета-разведчика. При этом планы по размещению не направлены против третьих стран, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин уже лично уведомил Башара Асада о своей инициативе.

По мнению сенатора Олега Морозова, Израиль в данной ситуации не будет рисковать, иначе у сирийских ПВО будет право сбивать вражеские цели.

Сегодня Израиль не отреагировал на решение руководства России, но некоторое время назад Министерство обороны еврейского государства предупредило, что будет уничтожать комплексы С-300, если они появятся на территории Сирии и будут угрожать израильским ВВС.