Z Архив новостей новости
5 69 6 3198
16:01, 24 сентября 2018

Вопреки недовольству Израиля, Москва готовит срочные поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску

Это ответ России на недавнюю гибель самолета Ил-20 и его экипажа.

Охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим – таким образом глава Минобороны Сергей Шойгу обосновал необходимость отправки зенитно-ракетных комплексов. Оборудование, которое получат сирийцы, позволит среди прочего идентифицировать все российские воздушные суда, подавлять спутниковую навигацию и системы боевой авиации, атакующие объекты в Сирии. Министр напомнил, что поставки были приостановлены пять лет назад по просьбе Израиля, но «сейчас ситуация изменилась, не по нашей вине».

В Кремле сегодня вновь заявили об ответственности израильской стороны за гибель самолета-разведчика. При этом планы по размещению не направлены против третьих стран, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин уже лично уведомил Башара Асада о своей инициативе.

По мнению сенатора Олега Морозова, Израиль в данной ситуации не будет рисковать, иначе у сирийских ПВО будет право сбивать вражеские цели.

Сегодня Израиль не отреагировал на решение руководства России, но некоторое время назад Министерство обороны еврейского государства предупредило, что будет уничтожать комплексы С-300, если они появятся на территории Сирии и будут угрожать израильским ВВС.

Комментарии

69

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

zularin12 24 сентября 2018 | 16:02

Спасибо, Сергей Кужугетович, за приятную новость. Хорошее решение. Всякому терпению когда-то приходит конец.

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:04

а ЧТО скажет тов-щ Эрдоган????

gordy 24 сентября 2018 | 16:15

"...таким образом глава Минобороны Сергей Шойгу обосновал необходимость отправки зенитно-ракетных комплексов."


О чём он раньше думал?

bugatti 24 сентября 2018 | 16:17

gordy: он разве думать умеет?

kottigr1 24 сентября 2018 | 16:15

johnbmw:А в чем интрига МО РФ ?.. Ведь они уже приволокли в Сирию С-400.. Получается, что устаревшие С-300 это уже понижение градуса..

vikwlad 24 сентября 2018 | 16:18

С-300 такая же туфта, как и С-200. Лучше бы Шойгу пугал мультиками, а не этим железом, которое никогда и ничего не сбивало. Это я имел ввиду только вражеские цели, а свои самолёты оно успешно сбивает.

sandro_007 24 сентября 2018 | 16:27

Ближневосточный клоп ответит за провокацию. Сирийское небо будет закрыто для обрезанных асов.

skvorec 24 сентября 2018 | 16:33

vikwlad: бедные израильтяне не знают об этом и очень расстроены. Вы бы провели с ними профилактическую беседу...

bugatti 24 сентября 2018 | 16:19

kottigr1: так они и тянут с-300 в Сирию. так как с-400 облажался и сбил ИЛ-20. Скорее всего осколками после самоподрыва. МО РФ усиленно скрывает ,что с-400 произвел выстрел ракеты.... все мировы СМИ уже об этом пишут. Теперьс-400 никто у нас не купит(((

skvorec 24 сентября 2018 | 16:35

bugatti: "мировы СМИ" уже давно пишут, что кур доят....

tvitov66 24 сентября 2018 | 16:20

kottigr1: ракеты у С-300 и С-400 одни и те же, разница только лишь в одновременной обработке количества целей и помехоустойчивость повыше ... так что это все монопинесуально. Главное что подчинение другое - если этот С-300 кого собьет, то это не мы, а Асад виноват

ex_ex 24 сентября 2018 | 16:32

tvitov66: Ясное дело, что в любом случае виноват будет Израиль.

arabtom 24 сентября 2018 | 16:33

tvitov66: Что С-200 - говно, что С-300, что С-400. Еврейцев они сбить не смогут. Единственная плюс С-300 и С-400, что хоть свои военные борта и иные гражданские сбивать не будут (хотя тоже не факт).

nersesov 24 сентября 2018 | 16:23

kottigr1: С-400 на нашей военной базе, а С-300 будет у сирийцев, чтобы они могли им пользоваться по своему усмотрению.

kottigr1 24 сентября 2018 | 16:29

nersesov: С-300 будут уничтожены израильской авиацией сразу же как окажутся в руках у асадитов, так же как уже были уничтожены все опасные игрушки в виде всяких "Корнетов", "Панцирей" и т.п. барахла..

pyco_mypucmo 24 сентября 2018 | 16:16

...но «сейчас ситуация изменилась, не по нашей вине».

Может для этого и пожертвовали пятнадцатью жизнями, для )(уйла чуть больше крови на руках - уже не существенно.

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:05

zularin12: огласите ваш сценарий Дальнейшего развития событий!

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:06

сколько просуществуют с-300 на земле Сирии?
ЧТО они изменят????

bugatti 24 сентября 2018 | 16:11

johnbmw: правильно , Ihque давай срочно ,чтобы теперь с-300 могли сбивать су-35 ,раз с-200 может сбивать только тихоходный ил-20

потери Путина в Сирии
Су-24 – 1 шт.
Ка-52 – 1 шт.
Ми-28 – 2 шт.
Ми-24 – 4 шт.
Ми-8 – 1 шт.
Миг-29 – 1 шт.
Су-30 – 1 шт.
Су-35 – 1 шт.
Ан-26 – 1 шт.
Ту-154 – 1 шт.
Су-25 – 1 шт.
Ил-20 – 1 шт.

США ничего не потеряли...

bugatti 24 сентября 2018 | 16:13

Вот теперь и Израиль ,который не вводил против России санкции, присоединится ко всему миру)))
Молодец наш гениальный Путин))

yan18 24 сентября 2018 | 16:35

bugatti: Вы знаете-в Израиле очень многие и простые граждане и политики были недовольны тем, как Биби пытается все время контактировать с путиным..
Это просто ненормально-Путин поддерживает террорестическую Хизбаллу и Иран с Асадом в Сирии и принимают в Москве террористов Хизбаллы-а Биби и Либерман с ним носятся как с писаной торбой..
Наконец Биби с Либи-получили от Пути-по холеным мордасам, и поняли с кем имеют дело...
Ну а лузер Путин опять насиешил весь мир..-поставляя убице 15ти россиян-С300...
Это уже второй его перл-когда он убийце россиян Эрдогану решил поставить С400 , а недавно миллиард баксов за уже проданый газ-вернул Султану

seryj_wolk 24 сентября 2018 | 16:17

bugatti: И это при том, что воюющая против Асада оппозиция не имеет ПВО.

kottigr1 24 сентября 2018 | 16:17

bugatti: Потери самолетов МО РФ огромны.. И это при том, что в Сирии у повстанцев НЕТ авиации..

varigor 24 сентября 2018 | 16:24

bugatti: США ничего не потеряли. Кто ничего не делает, наоборот, помогает террористам, тот и не теряет. Но про башни близнецы и две тысячи погибших не стоит забывать.

bugatti 24 сентября 2018 | 16:32

varigor: Ассад убил 500 000 человек...ты прав Путин помогает террористу

ИГИЛ создал а Россия...в ИГИЛ все официеры садамовской армии ,которые проходили обучение в России..
так что не пиши больше глупости

prapor111 24 сентября 2018 | 16:11

johnbmw: Ишь ты! Как тебя это возбудило. Подождал бы, посмотрел, что будешь дальше. А то прямо кнопка залипла на восклицательных и вопросительных знаках. Рано ещё в припадках биться.

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:13

prapor111: ОБЯЗАТЕЛЬНО увидим ... не сомневайтесь!

tvitov66 24 сентября 2018 | 16:23

johnbmw: да тут даже гадать не надо: на турецко - израильской границе будет спокойно

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:26

tvitov66: извините, но у Турции с Израилем границы нет ...

tvitov66 24 сентября 2018 | 16:32

johnbmw: дык и Голанские высоты когда-то входили в состав сирийской провинции Кунейтра ...а теперь оккупированная Израилем территория

viktorova 24 сентября 2018 | 16:06

zularin12: кужугетович - болванчик послушный.
Подтверждение - «Путин уже лично уведомил Башара Асада о своей инициативе.»

yan18 24 сентября 2018 | 16:13

viktorova: Ха-вот отличный способ получить от Путина-новенькие и бесплатные С300 для Асада-сбить российский самолет уже старыми российскими С200..
Даже страшно себе представить-какой российский самолет собьет российским С300-Асад, или -какие, шоб получить еще более новые и тоже бесплатные-С400?

vezdehod 24 сентября 2018 | 16:06

Израиль уже дал свой ответ - будет УНИЧТОЖАТЬ эти "С-300", если они будут поставлены.

passanger 24 сентября 2018 | 16:13

vezdehod: Будут уничтожать в случае если они будут действовать,
откроют огонь по самолетам Израиля, - об этом говорил министр обороны Израиля - а не просто по факту поставок.

passanger 24 сентября 2018 | 16:21

passanger: И похоже теперь понятна причина, по которой Путин решил не ехать(не лететь) на
саммит АТЭС в Папуа — Новую Гвинею...

Реально,он может улететь в результате
совсем не туда..., т.Сталин тоже ведь
не любил летать - мудЁр гад был...

edyunia 24 сентября 2018 | 16:23

passanger: \\ а не просто по факту поставок.\\
Если в первом акте на стенке висит ружьё и т.д., и т.п.

banyi4 24 сентября 2018 | 16:08

zularin12: Нет , правильно конечно. А что делать остаётся? Сейчас писк родной демшизы и хрюканье с окраины начнётся )

tag188 24 сентября 2018 | 16:12

banyi4: Я тоже поддерживаю утилизацию российского вооружения. Пусть и таким способом.
Чем меньше его останется у России, тем лучше для всех, и в первую очередь для самой России.

sinoptik2016 24 сентября 2018 | 16:18

zularin12, а ты не заметил, что каждое ваше решение неверно, и что каждое хотение - как лучше, приводит к пиз-цу, как всегда? Ждём ещё более ярких фейлов.

nostradam 24 сентября 2018 | 16:28

zularin12: Только и насмешили израильских пилотов. Разбвзаривайте деньги, идиоты, ваши комплексы, даже С-400, не способны сбить западный самолет.

pulalala 24 сентября 2018 | 16:05

Крестовый поход на Иудею начался.

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:07

pulalala: а ЧЕМ и КОГДА он закончится? ваши Прогнозы интересуют?

prapor111 24 сентября 2018 | 16:14

johnbmw: Там рядом, С-400 уже стоят. Думаю все будет хорошо, Беня договорится.

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:17

prapor111: Там рядом, С-400 уже стоят. / - это ГДЕ? ну вот поточнее плиз!

prapor111 24 сентября 2018 | 16:32

johnbmw: Были в Масьяфе, сейчас не знаю, погугли. По идеи, должны перекрывать зоны наших баз, своим радиусом действия в 400 км.

yan18 24 сентября 2018 | 16:15

pulalala: Недавно зам МО России , заявил что война в Сирии , сродни первой Крымской войне РИ , и идет за " Ясли Господни"(Вифлием и Иерусалим)-идиотизм на марше...

sinoptik2016 24 сентября 2018 | 16:26

pulalala: задаётся мне, что эти горе комплексы смешают с песком ещё до их установки на боевые позиции.

samkos 24 сентября 2018 | 16:05

Хотели эскалации, вот и нашли способ. Противостояние "Россия - остальной мир" выходит на новый уровень.

tag188 24 сентября 2018 | 16:07

С удовольствием посмотрел видео уничтожения Израилем "неуязвимого" Панциря.
С еще большим удовольствием посмотрю видео уничтожения С-300.

stalk25 24 сентября 2018 | 16:10

tag188: Возможно, оно так будет.

noxepy_88 24 сентября 2018 | 16:19

tag188: Подрочил?

stalk25 24 сентября 2018 | 16:07

Всё говно идёт от Вовы.

andrang2 24 сентября 2018 | 16:07

Чего не сделаешь со страху, что останешься не при делах.

irina1980 24 сентября 2018 | 16:13

Дали неразумному ребенку спички - он спалил комнату. Родители решили, что виноваты неизвестные посторонние и подарили ребенку зажигалку. Ждем, когда ребенок спалит всю квартиру(вместе с родителями).

fantforbarbi 24 сентября 2018 | 16:18

irina1980: Как бы весь дом не сгорел с сотнями жильцов....

viliv1 24 сентября 2018 | 16:13

Сколько больниц и школ можно было бы построить на эти деньги?

mobile_actor 24 сентября 2018 | 16:20

У Израиля уже есть новешие истребители F-35 Интересно будет посмотреть на их дуэли С-300.

fantforbarbi 24 сентября 2018 | 16:24

mobile_actor: Крайне неприятное в этой истории,это Россия на стороне прямых и явных врагов Израиля.... Кто то верит,что Россия окажется от военных контактов с Ираном и его Хесбаллой ??? Ждать,что эта история хорошо закончится может только дебил(((.

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 16:32

mobile_actor: Вот и я говорю - чего так евреи вздрагивают только об упоминании про С-300...

bear123581321 24 сентября 2018 | 16:22

Будут ещё эффективнее сбивать древние "илы"?

varigor 24 сентября 2018 | 16:22

Как израильтяне смогут уничтожить С-300? Пусть расскажут.

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:24

varigor: приблизительно как Панцирь уничтожили ... погуглите

jetsam 24 сентября 2018 | 16:22

интересно, поправку на кривизну земли уже внесли в ПО?
а "палка о двух концах" уже заложили?

ну даты ой.
чувствуется "трупы будут несвежие".... как пить дать...

allasc 24 сентября 2018 | 16:25

yубили российских офицеров :) это называется погорячились евреи :)))))) хахахаха

dr_celluloid 24 сентября 2018 | 16:26

Слушайте, партай геноссе!
Пусть, все так, как говорит наше МО.
Но.
Вот, когда коп стреляет в преступника, который прикрывается заложником, и убивает заложника - копа е*ут. Во все дыры. Срывают, к х*ям, погоны и - под суд.
Почему здесь - не так?
Не понимаю, разъясните!

hz6691 24 сентября 2018 | 16:32

А С-400 на базе Хмеймим заменят на С-300?

vvs7651 24 сентября 2018 | 16:33

Давно хотели туда С300 загнать. Но все Израиль протестовал.
Пришлось свой ИЛ сбить. Чтобы "в отместку" С300 поставить...

vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 16:33

Проклятые жиды, подобно проклятым хохлам, хотят жить в своей стране и защищать её от внешней агрессии!
Такое простить просто нельзя!

ex_ex 24 сентября 2018 | 16:34

Неужели господин-товарищ Шойгу думает, что те, кто не умеют стрелять из С-200, сумеют стрелять из С-300. Я всегда был невысокого мнения о его умственных способностях, но тут он че-то совсем меня удивил.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 7413 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

Сергей Шойгу: Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей Он связал это с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20...

5 126 6 5373
Новости

После крушения российского Ил-20 в Сирии, Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300 Это ограничит действия израильской авиации в регионе…

5 129 6 9223
Новости

Сергей Шойгу: Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 По его словам, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны…

5 137 6 13104
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 62 6 7686 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Клоуны из дурдома Скажем, что бандеровцы так хотели сбить пассажирский лайнер, что и с земли по нему палили, и с воздуха, и трупы заранее в салон запихнули. А международная группа следователей все это время занималась фальсификациями…

5 361 6 104129 17.09
Kобщество, авиация, расследования, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 421 6 59907 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 58 6 8306 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15792 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Вырождение Конец придет. Все мы за него заплатим. И правые, и виноватые. Дорогую цену. Хорошо не будет никому…

5 141 6 39292 17.09
Kгосударство, власть, общество, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 143 6 25558 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21107 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8785 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 57 6 9680 12:24
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 210 6 36250 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 29 6 5110 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события

Популярное за неделю

Новости

Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20 ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных…

5 28 6 24772
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 179025 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 143 6 25558 17.09
Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

5 229 6 258496 18.09
Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 171 6 240494 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7288850
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3671758

Сегодня в эфире