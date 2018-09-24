Вопреки недовольству Израиля, Москва готовит срочные поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску
Это ответ России на недавнюю гибель самолета Ил-20 и его экипажа.
Охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим – таким образом глава Минобороны Сергей Шойгу обосновал необходимость отправки зенитно-ракетных комплексов. Оборудование, которое получат сирийцы, позволит среди прочего идентифицировать все российские воздушные суда, подавлять спутниковую навигацию и системы боевой авиации, атакующие объекты в Сирии. Министр напомнил, что поставки были приостановлены пять лет назад по просьбе Израиля, но «сейчас ситуация изменилась, не по нашей вине».
В Кремле сегодня вновь заявили об ответственности израильской стороны за гибель самолета-разведчика. При этом планы по размещению не направлены против третьих стран, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин уже лично уведомил Башара Асада о своей инициативе.
По мнению сенатора Олега Морозова, Израиль в данной ситуации не будет рисковать, иначе у сирийских ПВО будет право сбивать вражеские цели.
Сегодня Израиль не отреагировал на решение руководства России, но некоторое время назад Министерство обороны еврейского государства предупредило, что будет уничтожать комплексы С-300, если они появятся на территории Сирии и будут угрожать израильским ВВС.
Комментарии69
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zularin12 24 сентября 2018 | 16:02
Спасибо, Сергей Кужугетович, за приятную новость. Хорошее решение. Всякому терпению когда-то приходит конец.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:04
а ЧТО скажет тов-щ Эрдоган????
gordy 24 сентября 2018 | 16:15
"...таким образом глава Минобороны Сергей Шойгу обосновал необходимость отправки зенитно-ракетных комплексов."
О чём он раньше думал?
bugatti 24 сентября 2018 | 16:17
gordy: он разве думать умеет?
kottigr1 24 сентября 2018 | 16:15
johnbmw:А в чем интрига МО РФ ?.. Ведь они уже приволокли в Сирию С-400.. Получается, что устаревшие С-300 это уже понижение градуса..
vikwlad 24 сентября 2018 | 16:18
С-300 такая же туфта, как и С-200. Лучше бы Шойгу пугал мультиками, а не этим железом, которое никогда и ничего не сбивало. Это я имел ввиду только вражеские цели, а свои самолёты оно успешно сбивает.
sandro_007 24 сентября 2018 | 16:27
Ближневосточный клоп ответит за провокацию. Сирийское небо будет закрыто для обрезанных асов.
skvorec 24 сентября 2018 | 16:33
vikwlad: бедные израильтяне не знают об этом и очень расстроены. Вы бы провели с ними профилактическую беседу...
bugatti 24 сентября 2018 | 16:19
kottigr1: так они и тянут с-300 в Сирию. так как с-400 облажался и сбил ИЛ-20. Скорее всего осколками после самоподрыва. МО РФ усиленно скрывает ,что с-400 произвел выстрел ракеты.... все мировы СМИ уже об этом пишут. Теперьс-400 никто у нас не купит(((
skvorec 24 сентября 2018 | 16:35
bugatti: "мировы СМИ" уже давно пишут, что кур доят....
tvitov66 24 сентября 2018 | 16:20
kottigr1: ракеты у С-300 и С-400 одни и те же, разница только лишь в одновременной обработке количества целей и помехоустойчивость повыше ... так что это все монопинесуально. Главное что подчинение другое - если этот С-300 кого собьет, то это не мы, а Асад виноват
ex_ex 24 сентября 2018 | 16:32
tvitov66: Ясное дело, что в любом случае виноват будет Израиль.
arabtom 24 сентября 2018 | 16:33
tvitov66: Что С-200 - говно, что С-300, что С-400. Еврейцев они сбить не смогут. Единственная плюс С-300 и С-400, что хоть свои военные борта и иные гражданские сбивать не будут (хотя тоже не факт).
nersesov 24 сентября 2018 | 16:23
kottigr1: С-400 на нашей военной базе, а С-300 будет у сирийцев, чтобы они могли им пользоваться по своему усмотрению.
kottigr1 24 сентября 2018 | 16:29
nersesov: С-300 будут уничтожены израильской авиацией сразу же как окажутся в руках у асадитов, так же как уже были уничтожены все опасные игрушки в виде всяких "Корнетов", "Панцирей" и т.п. барахла..
pyco_mypucmo 24 сентября 2018 | 16:16
...но «сейчас ситуация изменилась, не по нашей вине».
Может для этого и пожертвовали пятнадцатью жизнями, для )(уйла чуть больше крови на руках - уже не существенно.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:05
zularin12: огласите ваш сценарий Дальнейшего развития событий!
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:06
сколько просуществуют с-300 на земле Сирии?
ЧТО они изменят????
bugatti 24 сентября 2018 | 16:11
johnbmw: правильно , Ihque давай срочно ,чтобы теперь с-300 могли сбивать су-35 ,раз с-200 может сбивать только тихоходный ил-20
потери Путина в Сирии
Су-24 – 1 шт.
Ка-52 – 1 шт.
Ми-28 – 2 шт.
Ми-24 – 4 шт.
Ми-8 – 1 шт.
Миг-29 – 1 шт.
Су-30 – 1 шт.
Су-35 – 1 шт.
Ан-26 – 1 шт.
Ту-154 – 1 шт.
Су-25 – 1 шт.
Ил-20 – 1 шт.
США ничего не потеряли...
bugatti 24 сентября 2018 | 16:13
Вот теперь и Израиль ,который не вводил против России санкции, присоединится ко всему миру)))
Молодец наш гениальный Путин))
yan18 24 сентября 2018 | 16:35
bugatti: Вы знаете-в Израиле очень многие и простые граждане и политики были недовольны тем, как Биби пытается все время контактировать с путиным..
Это просто ненормально-Путин поддерживает террорестическую Хизбаллу и Иран с Асадом в Сирии и принимают в Москве террористов Хизбаллы-а Биби и Либерман с ним носятся как с писаной торбой..
Наконец Биби с Либи-получили от Пути-по холеным мордасам, и поняли с кем имеют дело...
Ну а лузер Путин опять насиешил весь мир..-поставляя убице 15ти россиян-С300...
Это уже второй его перл-когда он убийце россиян Эрдогану решил поставить С400 , а недавно миллиард баксов за уже проданый газ-вернул Султану
seryj_wolk 24 сентября 2018 | 16:17
bugatti: И это при том, что воюющая против Асада оппозиция не имеет ПВО.
kottigr1 24 сентября 2018 | 16:17
bugatti: Потери самолетов МО РФ огромны.. И это при том, что в Сирии у повстанцев НЕТ авиации..
varigor 24 сентября 2018 | 16:24
bugatti: США ничего не потеряли. Кто ничего не делает, наоборот, помогает террористам, тот и не теряет. Но про башни близнецы и две тысячи погибших не стоит забывать.
bugatti 24 сентября 2018 | 16:32
varigor: Ассад убил 500 000 человек...ты прав Путин помогает террористу
ИГИЛ создал а Россия...в ИГИЛ все официеры садамовской армии ,которые проходили обучение в России..
так что не пиши больше глупости
prapor111 24 сентября 2018 | 16:11
johnbmw: Ишь ты! Как тебя это возбудило. Подождал бы, посмотрел, что будешь дальше. А то прямо кнопка залипла на восклицательных и вопросительных знаках. Рано ещё в припадках биться.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:13
prapor111: ОБЯЗАТЕЛЬНО увидим ... не сомневайтесь!
tvitov66 24 сентября 2018 | 16:23
johnbmw: да тут даже гадать не надо: на турецко - израильской границе будет спокойно
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:26
tvitov66: извините, но у Турции с Израилем границы нет ...
tvitov66 24 сентября 2018 | 16:32
johnbmw: дык и Голанские высоты когда-то входили в состав сирийской провинции Кунейтра ...а теперь оккупированная Израилем территория
viktorova 24 сентября 2018 | 16:06
zularin12: кужугетович - болванчик послушный.
Подтверждение - «Путин уже лично уведомил Башара Асада о своей инициативе.»
yan18 24 сентября 2018 | 16:13
viktorova: Ха-вот отличный способ получить от Путина-новенькие и бесплатные С300 для Асада-сбить российский самолет уже старыми российскими С200..
Даже страшно себе представить-какой российский самолет собьет российским С300-Асад, или -какие, шоб получить еще более новые и тоже бесплатные-С400?
vezdehod 24 сентября 2018 | 16:06
Израиль уже дал свой ответ - будет УНИЧТОЖАТЬ эти "С-300", если они будут поставлены.
passanger 24 сентября 2018 | 16:13
vezdehod: Будут уничтожать в случае если они будут действовать,
откроют огонь по самолетам Израиля, - об этом говорил министр обороны Израиля - а не просто по факту поставок.
passanger 24 сентября 2018 | 16:21
passanger: И похоже теперь понятна причина, по которой Путин решил не ехать(не лететь) на
саммит АТЭС в Папуа — Новую Гвинею...
Реально,он может улететь в результате
совсем не туда..., т.Сталин тоже ведь
не любил летать - мудЁр гад был...
edyunia 24 сентября 2018 | 16:23
passanger: \\ а не просто по факту поставок.\\
Если в первом акте на стенке висит ружьё и т.д., и т.п.
banyi4 24 сентября 2018 | 16:08
zularin12: Нет , правильно конечно. А что делать остаётся? Сейчас писк родной демшизы и хрюканье с окраины начнётся )
tag188 24 сентября 2018 | 16:12
banyi4: Я тоже поддерживаю утилизацию российского вооружения. Пусть и таким способом.
Чем меньше его останется у России, тем лучше для всех, и в первую очередь для самой России.
sinoptik2016 24 сентября 2018 | 16:18
zularin12, а ты не заметил, что каждое ваше решение неверно, и что каждое хотение - как лучше, приводит к пиз-цу, как всегда? Ждём ещё более ярких фейлов.
nostradam 24 сентября 2018 | 16:28
zularin12: Только и насмешили израильских пилотов. Разбвзаривайте деньги, идиоты, ваши комплексы, даже С-400, не способны сбить западный самолет.
pulalala 24 сентября 2018 | 16:05
Крестовый поход на Иудею начался.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:07
pulalala: а ЧЕМ и КОГДА он закончится? ваши Прогнозы интересуют?
prapor111 24 сентября 2018 | 16:14
johnbmw: Там рядом, С-400 уже стоят. Думаю все будет хорошо, Беня договорится.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:17
prapor111: Там рядом, С-400 уже стоят. / - это ГДЕ? ну вот поточнее плиз!
prapor111 24 сентября 2018 | 16:32
johnbmw: Были в Масьяфе, сейчас не знаю, погугли. По идеи, должны перекрывать зоны наших баз, своим радиусом действия в 400 км.
yan18 24 сентября 2018 | 16:15
pulalala: Недавно зам МО России , заявил что война в Сирии , сродни первой Крымской войне РИ , и идет за " Ясли Господни"(Вифлием и Иерусалим)-идиотизм на марше...
sinoptik2016 24 сентября 2018 | 16:26
pulalala: задаётся мне, что эти горе комплексы смешают с песком ещё до их установки на боевые позиции.
samkos 24 сентября 2018 | 16:05
Хотели эскалации, вот и нашли способ. Противостояние "Россия - остальной мир" выходит на новый уровень.
tag188 24 сентября 2018 | 16:07
С удовольствием посмотрел видео уничтожения Израилем "неуязвимого" Панциря.
С еще большим удовольствием посмотрю видео уничтожения С-300.
stalk25 24 сентября 2018 | 16:10
tag188: Возможно, оно так будет.
noxepy_88 24 сентября 2018 | 16:19
tag188: Подрочил?
stalk25 24 сентября 2018 | 16:07
Всё говно идёт от Вовы.
andrang2 24 сентября 2018 | 16:07
Чего не сделаешь со страху, что останешься не при делах.
irina1980 24 сентября 2018 | 16:13
Дали неразумному ребенку спички - он спалил комнату. Родители решили, что виноваты неизвестные посторонние и подарили ребенку зажигалку. Ждем, когда ребенок спалит всю квартиру(вместе с родителями).
fantforbarbi 24 сентября 2018 | 16:18
irina1980: Как бы весь дом не сгорел с сотнями жильцов....
viliv1 24 сентября 2018 | 16:13
Сколько больниц и школ можно было бы построить на эти деньги?
mobile_actor 24 сентября 2018 | 16:20
У Израиля уже есть новешие истребители F-35 Интересно будет посмотреть на их дуэли С-300.
fantforbarbi 24 сентября 2018 | 16:24
mobile_actor: Крайне неприятное в этой истории,это Россия на стороне прямых и явных врагов Израиля.... Кто то верит,что Россия окажется от военных контактов с Ираном и его Хесбаллой ??? Ждать,что эта история хорошо закончится может только дебил(((.
pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 16:32
mobile_actor: Вот и я говорю - чего так евреи вздрагивают только об упоминании про С-300...
bear123581321 24 сентября 2018 | 16:22
Будут ещё эффективнее сбивать древние "илы"?
varigor 24 сентября 2018 | 16:22
Как израильтяне смогут уничтожить С-300? Пусть расскажут.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 16:24
varigor: приблизительно как Панцирь уничтожили ... погуглите
jetsam 24 сентября 2018 | 16:22
интересно, поправку на кривизну земли уже внесли в ПО?
а "палка о двух концах" уже заложили?
ну даты ой.
чувствуется "трупы будут несвежие".... как пить дать...
allasc 24 сентября 2018 | 16:25
yубили российских офицеров :) это называется погорячились евреи :)))))) хахахаха
dr_celluloid 24 сентября 2018 | 16:26
Слушайте, партай геноссе!
Пусть, все так, как говорит наше МО.
Но.
Вот, когда коп стреляет в преступника, который прикрывается заложником, и убивает заложника - копа е*ут. Во все дыры. Срывают, к х*ям, погоны и - под суд.
Почему здесь - не так?
Не понимаю, разъясните!
hz6691 24 сентября 2018 | 16:32
А С-400 на базе Хмеймим заменят на С-300?
vvs7651 24 сентября 2018 | 16:33
Давно хотели туда С300 загнать. Но все Израиль протестовал.
Пришлось свой ИЛ сбить. Чтобы "в отместку" С300 поставить...
vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 16:33
Проклятые жиды, подобно проклятым хохлам, хотят жить в своей стране и защищать её от внешней агрессии!
Такое простить просто нельзя!
ex_ex 24 сентября 2018 | 16:34
Неужели господин-товарищ Шойгу думает, что те, кто не умеют стрелять из С-200, сумеют стрелять из С-300. Я всегда был невысокого мнения о его умственных способностях, но тут он че-то совсем меня удивил.