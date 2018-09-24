Итальянский модный дом «Версаче» может быть продан
По данным газеты Коррьере делла Сера, среди потенциальных покупателей американские компании «Майкл Корс», и «Тиффани». Предполагаемая сумма сделки может составить два миллиарда долларов.
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По данным газеты Коррьере делла Сера, среди потенциальных покупателей американские компании «Майкл Корс», и «Тиффани». Предполагаемая сумма сделки может составить два миллиарда долларов.
Комментарии1
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post_v 24 сентября 2018 | 15:39
это головная боль, или наоборот - радость для обладателей торговых марок ВЕРСАЧО и ВЕРСАНИ ?