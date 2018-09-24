Отстранена от соревнований российская легкоатлетка Ксения Савина
В ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. Об этом сообщает агентство ТАСС. Савина является бронзовой медалисткой Чемпионата России в беге на 800 метров.
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В ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. Об этом сообщает агентство ТАСС. Савина является бронзовой медалисткой Чемпионата России в беге на 800 метров.
Комментарии3
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aleksandr39 24 сентября 2018 | 16:02
Прошло только несколько дней как восстановили РУСАДУ и вот снова ,закрыть эту допинговую организацию НАВСЕГДА .
ostapba 24 сентября 2018 | 16:21
aleksandr39: восстановили??
Даже??
А Мутко знает об этом с остальными, писающими в не ту посуду?
К Новому году даже??
lion64__2 24 сентября 2018 | 16:02
зато обезьянообразным братьям уильямс, как и многим другим пиндосам, разрешено вёдрами поедать запрещённые препараты