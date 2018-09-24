Роскомнадзор рапортует о блокировке в интернете крупнейших пиратских киноресурсов
Глава ведомства Александр Жаров сегодня доложил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, еще несколько лет назад Рунет был «пиратской гаванью», но теперь ситуация кардинально изменилась". Жаров сказал, что Роскомнадзор намерен " и дальше чистить интернет".
Комментарии14
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vasyakirin 24 сентября 2018 | 15:39
Кому от этого выгода?
С чегой то за стопятьсотый просмотр афтор мзду хочет?
Товар то сильно позношенный....
zemljanka 24 сентября 2018 | 15:49
"Носят воду в решение..."
dexter86 24 сентября 2018 | 15:41
Прочитал - зашел - скачал...
noxepy_88 24 сентября 2018 | 15:50
dexter86: Воровать не хорошо, молодой человек. Вы украинец?
vedma2017 24 сентября 2018 | 15:53
noxepy_88:
Тогда уж - скорее запутинец, он же член банды жуликов-и-воров.
А у "чистильщиков" - чтоб руки отсохли !
noxepy_88 24 сентября 2018 | 16:00
vedma2017: Мадам, что за привычка, переводить любой разговор на "член"!?
vedma2017 24 сентября 2018 | 16:03
noxepy_88:
:)))
wargen 24 сентября 2018 | 15:49
Да все норм, работает... главно, отчитаться и деньги освоить.
wuwer 24 сентября 2018 | 16:01
))) Во как друг другу лапшу вешают.... и остались довольные друг другом...."хорошая" смена расстет
На том стоит и стоять будет Путинизм
vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 16:03
После мема "Роскомнадзор рапортует" можно было и не продолжать.
parasuk_ 24 сентября 2018 | 16:03
Это каких, интересно :)
konogen 24 сентября 2018 | 16:15
Господи, где только в этой стане нет вранья?...
don_ballon 24 сентября 2018 | 16:21
Вот за такие чистки масса народу деньги получает? В России никогда не будет безработицы. Чемпионы мира по созданию синекур.
gennady_77 24 сентября 2018 | 16:23
учитывая компьютерную и интернет "грамотность" президента, на эту тему можно лепить ему что хочешь.