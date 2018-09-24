Роскомнадзор рапортует о блокировке в интернете крупнейших пиратских киноресурсов

Глава ведомства Александр Жаров сегодня доложил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, еще несколько лет назад Рунет был «пиратской гаванью», но теперь ситуация кардинально изменилась". Жаров сказал, что Роскомнадзор намерен " и дальше чистить интернет".