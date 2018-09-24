Адвокат опровергает сообщения о задержании жены Павла Гусева
На самом деле Евгения Ефимова сейчас находится в офисе своего юриста, но ее действительно вызывают в полицию в качестве свидетеля. Об этом адвокат Александр Добровинский сказал агентству ТАСС. Ранее РБК сообщило, что супруга главного редактора газеты «Московский комсомолец» якобы задержана по подозрению в мошенничестве. Все это происходит на фоне судебного спора о разделе имущества. Активы семьи, по некоторым данным, оцениваются в 30 миллиардов рублей.
Комментарии5
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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:39
у богатых свои ПРИЧУДЫ ...
nns33 24 сентября 2018 | 15:48
Не понимаю,зачем доводить до сведения общественности бракоразводный процесс людей?
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:49
nns33: некоторые события бывают Общественно Значимыми ...
sergirusso 24 сентября 2018 | 15:51
nns33: Объясняю. Публичный человек СОЗНАТЕЛЬНО ВЫСТАВЛЯЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЛИЧНУЮ НАПОКАЗ....
nns33 24 сентября 2018 | 16:06
sergirusso: Понятно,что П. Гусев публичный человек,но зачем ему это надо? Пиар глупый? Так он ему "очков" не добавит.