Адвокат опровергает сообщения о задержании жены Павла Гусева

На самом деле Евгения Ефимова сейчас находится в офисе своего юриста, но ее действительно вызывают в полицию в качестве свидетеля. Об этом адвокат Александр Добровинский сказал агентству ТАСС. Ранее РБК сообщило, что супруга главного редактора газеты «Московский комсомолец» якобы задержана по подозрению в мошенничестве. Все это происходит на фоне судебного спора о разделе имущества. Активы семьи, по некоторым данным, оцениваются в 30 миллиардов рублей.