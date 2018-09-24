Полиция спустя восемь часов подтвердила факт задержания Алексея Навального
Оппозиционного лидера вновь обвиняют по статье о нарушении правил организации массовых мероприятий. Что именно стало поводом, не уточняется. Навальный был задержан ранним утром, когда он вышел из изолятора, где отбывал 30-суточный административный арест. Лишь около часа назад его доставили в Симоновский суд, — сообщил корреспондент «Эха Москвы».
Кто-то во власти, похоже, лично мстит Алексею Навальному, — считает политолог Валерий Соловей.
В Кремле сегодня сообщили, что не знают причин очередного задержания Алексея Навального и поэтому не могут прокомментировать случившееся.
Комментарии23
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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:35
... Очередной признак АГОНИИ власти ...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:35
Стая ЧёрныхЛебедей всё Ближе к Кремлю ...
danko1 24 сентября 2018 | 16:06
johnbmw: И в Кремле, как всегда, "не знают" того, какие приказы преступные отдают.
Удобная позиция для Кремля, но не для тех, кто их волю выполняет и будет козлами отпущения тем же Кремлем назначен.
vezdehod 24 сентября 2018 | 16:10
Кремлёвская стена дала "Добро" - Песков прозрел и к нему вернулся слух.
za_nas 24 сентября 2018 | 15:49
johnbmw:
Надо, всего лишь, принять закон, запрещающий всякие призывы. Да, люди имеют право собираться, но призывать их к этому нельзя. Как в США, например.
zloy74 24 сентября 2018 | 15:50
za_nas: А что, в США нельзя призывать на митинг?
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:52
zloy74: БРЕДИТ т-щ ... видать - осеннее Обострение :-((((
unprejudiced 24 сентября 2018 | 15:56
johnbmw: zloy74: В США законодательно запрещены протесты и митинги.
Великолепные новости из цитадели демократии - США:
"Информация в штатах уже взбудоражила общественность, но факт остается фактом, пока псевдоинтеллигенция России ходит на митинги за демократичные выборы, в "демократичных" США в понедельник поздно ночью принята поправка HR-347, которую люди прозвали "Прощай, Первая поправка".
Согласно новым правилам жизни в США, ЛЮБОМУ человеку запрещаются любые проявления протеста и демонстрации. А за участие Вы можете угодить за решетку. Также Вас могут посадить за то, что кто-то донесет на Вас за то, что Вы против чего-то собираетесь протестовать.
Также Вам требуется официальное разрешение перед тем, как приблизиться к президенту США, агенту или политику. Причем, согласно поправке Вы может быть обычным туристом, гражданином другой страны."
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:58
unprejudiced: БРЕДИТЬ ИЗВОЛИТЕ?
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:51
za_nas: т.е. каждый будет "собираться" тихо сам с собою???? :-))))))))))
БРЕДИТЬ ИЗВОЛИТЕ?
srk2658lu 24 сентября 2018 | 15:58
za_nas: Опять про США, враг?
starushko_ 24 сентября 2018 | 15:35
Это как же надо бояться одного человека, чтобы выставлять себя жестокими идиотами на весь мир.
dorin1987 24 сентября 2018 | 15:45
starushko_: /выставлять себя жестокими идиотами/ - Для них это не идиотия, а норма, как и для 86% населения режима царька РФ...
nina51 24 сентября 2018 | 15:45
starushko_: Да кто его боится ))) Его закаляют как сталь, он же лидер, вожак, ему не страшны ни тюрьмы,ни покушения врагов, он кремень, Че Гевара наших дней.
citizeneco 24 сентября 2018 | 15:40
Похоже, Соловей не назвал имени того во власти, кто сам избегает называть имя Навального.
chapter_2 24 сентября 2018 | 15:51
citizeneco: А.Навальный с его ФБК - зеркало разложения коррупционного режима. Преследуя А.Навального, режим пытается скрыть свою деградацию.
drtomsky 24 сентября 2018 | 15:46
В Кремле не знают причин задержания. Похоже на правду?
Они в принципе способны не соврать?
vasya_von_smetankin 24 сентября 2018 | 15:48
Торговец Золотой Капустой генерал Золотов точно ни при чём, 100%.
pyco_mypucmo 24 сентября 2018 | 15:50
В Кремле сегодня сообщили, что не знают причин очередного задержания Алексея Навального и поэтому не могут прокомментировать случившееся.
Пургомёт, как обычно, не в курсе. Плятьть, россияны, вас не тошнит ещё???
srk2658lu 24 сентября 2018 | 15:56
Кто мстит?
Золотов за раскрытие коррупции и семейного богатства.
Путин - за кричалку "Путин-вор".
Путину достаточно поёжиться при упоминании расследования коррупции в Росгвардии.
Поёжился...
sim202_ 24 сентября 2018 | 15:57
Блаародный дон Золотов выстрелил первым.
Причем - в спину.
Еще до выхода к барьеру ,
даже не дождавшись секундантов.
Вопросы чести - дело тонкое ...
sam2018 24 сентября 2018 | 16:00
Сегодня с утра основной новостью не только Йехо, но и ГА, ВВС,РС/РСЕ,DW является Навальный.
blacktape 24 сентября 2018 | 16:02
похоже Лешу на карусель посадили.