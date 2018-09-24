Полиция спустя восемь часов подтвердила факт задержания Алексея Навального

Оппозиционного лидера вновь обвиняют по статье о нарушении правил организации массовых мероприятий. Что именно стало поводом, не уточняется. Навальный был задержан ранним утром, когда он вышел из изолятора, где отбывал 30-суточный административный арест. Лишь около часа назад его доставили в Симоновский суд, — сообщил корреспондент «Эха Москвы».

Кто-то во власти, похоже, лично мстит Алексею Навальному, — считает политолог Валерий Соловей.

В Кремле сегодня сообщили, что не знают причин очередного задержания Алексея Навального и поэтому не могут прокомментировать случившееся.