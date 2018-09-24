Питерский «Зенит» укрепил лидирующие позиции в российском футбольном чемпионате после матчей, прошедших накануне. Теперь он опережает ближайших преследователей на семь очков. Этому помогла и ничья в матче ЦСКА — «Спартак».

Два матча, каждый из которых взрывает интерес публики оказались в календаре в один день и отчасти нейтрализовали друг друга. Вопрос его составителям. Встреча «Зенит» – «Локомотив» оказалась в тени дерби, хотя матч может иметь далеко идущие последствия для «Локомотива», который проиграл пропустив пять мячей. С учетом разгрома в Лиге Чемпионов получилось восемь голов за неделю. Именно поэтому уже пошли слухи об отставке Юрия Семина, который в мае впервые за 16 лет сделал «Локомотив» Чемпионом. «Зенит» забивал разнообразно. И дальними ударами, и после подач с фланга и из вратарской – характерый мяч для Артема Дзюбы, который прервал безголевую серию. Дубль сделал Шатов. «Локомотив» ответил тремя голами, но уже при счете 1-4. В итоге получился самый результативный матч сезона 5-3.

Перед матчем со «Спартаком» ЦСКА считали фаворитом, хотя перед началом чемпионата многие записали армейцев в середняки. Они имели преимущество, создали больше моментов, но «Спартак» не паниковал и не развалился и опять забил со стандарта. Массимо Каррера после игры сказал, что его не будет смущать отсутствие голов с игры, если команда будет выигрывать. Армейцы отыгрались после сольного прохода Влашича 1-1.

Восьмой тур Чемпионата России сегодня завершится одним матчем – «Крылья Советов» — «Краснодар».