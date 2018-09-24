Фигуранты уголовного дела организации «Новое величие» признаны политзаключенными
Об этом объявил правозащитный центр «Мемориал». Оснований для подобного решения немало, — рассказал «Эху Москвы» координатор профильной программы Мемориала Сергей Давидис.
Фигурантов дела Нового величия обвиняют в создании экстремистского сообщества. Четыре человека находятся под арестом в СИЗО, остальные — под домашним арестом.
Комментарии2
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ematveev 24 сентября 2018 | 15:06
Вдогонку дела "Нового величия":
Еще одна провокация, очередной развод "внедренного агента": тот переписывался с несовершеннолетней девушкой от имени боевика ИГИЛ и сообщил ей, что ее "жених" (тоже боец ИГИЛ, с которым она познакомилась по интернету) - погиб. И тем самым спровоцировал ее на теракт. Ну то есть на ЗАЯВЛЕНИЕ о том, что тогда она сейчас устроит теракт.
Блин, из доказательств - только СЛОВА девушки из электронного письма, которое она прислала агенту!
А, и еще у сестры нож и рюкзак нашли: каким-то образом это "притянули" в качестве доказательства...
Все, теперь девушка сидит, агент получил очередную звездочку на погоны.
Беспредел?
Тоже политзаключенные?
unprejudiced 24 сентября 2018 | 15:31
Заголовок то какой громкий. Можно подумать что Правительство издало такое постановление или указ президента вышел. А это всего лишь гонимый и ненавидимый российским обществом мемориал