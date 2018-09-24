Фигуранты уголовного дела организации «Новое величие» признаны политзаключенными

Об этом объявил правозащитный центр «Мемориал». Оснований для подобного решения немало, — рассказал «Эху Москвы» координатор профильной программы Мемориала Сергей Давидис.

Фигурантов дела Нового величия обвиняют в создании экстремистского сообщества. Четыре человека находятся под арестом в СИЗО, остальные — под домашним арестом.