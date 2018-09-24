Следственный комитет должен проверить факт возможного отравления Петра Верзилова..

С заявлением в СК обратился адвокат члена группы Пусси Райот. В официальной бумаге говорится о вероятной связи отравления Верзилова с его расследованием недавнего убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике и с его акциями политического характера. Сейчас Петр Верзилов проходит курс лечения в Германии. Там же находится несколько его друзей и они сообщили полиции о преследовании со стороны неизвестных. Газета Бильд пишет, что их будут охранять.