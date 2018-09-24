Следственный комитет должен проверить факт возможного отравления Петра Верзилова
С заявлением в СК обратился адвокат члена группы Пусси Райот. В официальной бумаге говорится о вероятной связи отравления Верзилова с его расследованием недавнего убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике и с его акциями политического характера. Сейчас Петр Верзилов проходит курс лечения в Германии. Там же находится несколько его друзей и они сообщили полиции о преследовании со стороны неизвестных. Газета Бильд пишет, что их будут охранять.
Комментарии6
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ematveev 24 сентября 2018 | 15:08
Единственный, кому неинтересно расследование - Ходорковский.
То есть получается, что это Ходорковский его пытался отравить, накачав его колесами?
kara 24 сентября 2018 | 15:10
кому интересно, зайдите на сайт Новой и прочитайте эту новость. создается впечатление, что германская клиника доказала отравление Верзилова, ан нет, кликаешь на ссылку-С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ
да, и почему секретарь Новой бросает трубку когда спрашиваешь про финансирование Голландией.
ngilmutdinov 24 сентября 2018 | 15:23
СК должен убедиться, что он действительно отравил Верзилова?
zemljanka 24 сентября 2018 | 15:27
Выздоровления парню.
Травят - как умеют.
Людоеды-лилипутины.
Сбивают своих.
И сами - расследуют.
yechomazy___etnopomoyka 24 сентября 2018 | 15:28
"С заявлением в СК обратился адвокат члена группы Пусси Райот..."----------- Да уж, "член" у Пусек один на всех. Да и тот, походу, на них не стоит.
mamiluk 24 сентября 2018 | 15:55
Следственный комитет должен проверить факт возможного отравления Петра Верзилова..
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Это что:насмешка?...Или дать возможность СК-реабилитироваться?