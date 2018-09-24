ФСБ сообщило о задержании на Кубани гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже

При этом отмечается, что его выдворили из России без предъявления обвинения.

Сергей Стефаненко приехал в Россию, чтобы найти работу и остаться тут жить, выяснили в ФСБ. При этом на территории Краснодарского края он занимался сбором данных о расположении военных объектов, утверждают в Управлении ФСБ по Кубани. По их данным, украинец также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе российского Министерства обороны. В ведомстве уверены, что Стефаненко является сотрудником Службы безопасности Украины. Однако судить его за шпионаж в пользу государства, с которым Россия с 2014 года находится в жестком политическом конфликте, почему-то не стали, ограничившись вместо этого выдворением на родину и официальным предостережением о недопустимости сбора информации для Украины.

Напомню, что последний известный случай задержания российскими силовиками гражданина Украины по подозрению в шпионаже произошел в феврале. Константин Давыденко, которого схватили в Симферополе, позже признался, что приехал в Крым для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины. Против него завели уголовное дело.

Отметим, что в России шпионаж в пользу иностранных государств является одним из тягчайший преступлений и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.