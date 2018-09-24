ФСБ сообщило о задержании на Кубани гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже
При этом отмечается, что его выдворили из России без предъявления обвинения.
Сергей Стефаненко приехал в Россию, чтобы найти работу и остаться тут жить, выяснили в ФСБ. При этом на территории Краснодарского края он занимался сбором данных о расположении военных объектов, утверждают в Управлении ФСБ по Кубани. По их данным, украинец также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе российского Министерства обороны. В ведомстве уверены, что Стефаненко является сотрудником Службы безопасности Украины. Однако судить его за шпионаж в пользу государства, с которым Россия с 2014 года находится в жестком политическом конфликте, почему-то не стали, ограничившись вместо этого выдворением на родину и официальным предостережением о недопустимости сбора информации для Украины.
Напомню, что последний известный случай задержания российскими силовиками гражданина Украины по подозрению в шпионаже произошел в феврале. Константин Давыденко, которого схватили в Симферополе, позже признался, что приехал в Крым для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины. Против него завели уголовное дело.
Отметим, что в России шпионаж в пользу иностранных государств является одним из тягчайший преступлений и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Комментарии13
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danko1 24 сентября 2018 | 15:09
Сначала задержали, а потом выдворили?
Или сначала выдворили, а потом якобы задержали?
Но в любом случае абсурд зашкаливает, как и обвинения в шпионаже открытых сведений в мирное время, когда война с Украиной официально не объявлена.
seryj_wolk 24 сентября 2018 | 15:56
danko1: Его пример - другим наука!
ematveev 24 сентября 2018 | 15:10
Практика показывает, что отпущенным на родину украинцам после возвращения становится гораздо хуже, чем под следствием в России...
speculyant 24 сентября 2018 | 15:21
ematveev: Вы практиковали? Поделитесь опытом! ;0) Как вам хуже стало и в чем.
ankir 24 сентября 2018 | 15:28
speculyant: Возможно Вы кричали свободу Савченко! А теперь, что-то забыли о ней совсем, уже никто не вспоминает.
ematveev 24 сентября 2018 | 15:30
speculyant:
Савченко соврать не даст: спросите ее.
ladyirina 24 сентября 2018 | 15:19
Какие на Кубани важные "военные объекты"? РЗК 1964 года выпуска, что ли? Неужели новейшие комплексы "расположены" вот так запросто среди пшеничных, кукурузных и подсолнечных полей?
rom8883 24 сентября 2018 | 15:23
Украинцам опасно приезжать в Россию.
cipherman2 24 сентября 2018 | 15:30
rom8883: скажи это 2 миллионам гастрабайтеров с территории неЗалежной!, работающих в России
kottigr1 24 сентября 2018 | 15:38
cipherman2: Для начала надо найти эти мифические "2 миллионам гастрабайтеров с территории неЗалежной".. В нищую РФ уже даже чурки не приезжают.
bandera 24 сентября 2018 | 15:31
Кубань это этническая Украина.
piterjanis 24 сентября 2018 | 15:53
bandera: а Украина?
mppv 24 сентября 2018 | 15:49
Дак выдворили На Украину для сбора информации?