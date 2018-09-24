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15:02, 24 сентября 2018

ФСБ сообщило о задержании на Кубани гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже

При этом отмечается, что его выдворили из России без предъявления обвинения.

Сергей Стефаненко приехал в Россию, чтобы найти работу и остаться тут жить, выяснили в ФСБ. При этом на территории Краснодарского края он занимался сбором данных о расположении военных объектов, утверждают в Управлении ФСБ по Кубани. По их данным, украинец также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе российского Министерства обороны. В ведомстве уверены, что Стефаненко является сотрудником Службы безопасности Украины. Однако судить его за шпионаж в пользу государства, с которым Россия с 2014 года находится в жестком политическом конфликте, почему-то не стали, ограничившись вместо этого выдворением на родину и официальным предостережением о недопустимости сбора информации для Украины.

Напомню, что последний известный случай задержания российскими силовиками гражданина Украины по подозрению в шпионаже произошел в феврале. Константин Давыденко, которого схватили в Симферополе, позже признался, что приехал в Крым для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины. Против него завели уголовное дело.

Отметим, что в России шпионаж в пользу иностранных государств является одним из тягчайший преступлений и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Комментарии

13

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danko1 24 сентября 2018 | 15:09

Сначала задержали, а потом выдворили?
Или сначала выдворили, а потом якобы задержали?
Но в любом случае абсурд зашкаливает, как и обвинения в шпионаже открытых сведений в мирное время, когда война с Украиной официально не объявлена.

seryj_wolk 24 сентября 2018 | 15:56

danko1: Его пример - другим наука!

ematveev 24 сентября 2018 | 15:10

Практика показывает, что отпущенным на родину украинцам после возвращения становится гораздо хуже, чем под следствием в России...

speculyant 24 сентября 2018 | 15:21

ematveev: Вы практиковали? Поделитесь опытом! ;0) Как вам хуже стало и в чем.

ankir 24 сентября 2018 | 15:28

speculyant: Возможно Вы кричали свободу Савченко! А теперь, что-то забыли о ней совсем, уже никто не вспоминает.

ematveev 24 сентября 2018 | 15:30

speculyant:
Савченко соврать не даст: спросите ее.

ladyirina 24 сентября 2018 | 15:19

Какие на Кубани важные "военные объекты"? РЗК 1964 года выпуска, что ли? Неужели новейшие комплексы "расположены" вот так запросто среди пшеничных, кукурузных и подсолнечных полей?

rom8883 24 сентября 2018 | 15:23

Украинцам опасно приезжать в Россию.

cipherman2 24 сентября 2018 | 15:30

rom8883: скажи это 2 миллионам гастрабайтеров с территории неЗалежной!, работающих в России

kottigr1 24 сентября 2018 | 15:38

cipherman2: Для начала надо найти эти мифические "2 миллионам гастрабайтеров с территории неЗалежной".. В нищую РФ уже даже чурки не приезжают.

bandera 24 сентября 2018 | 15:31

Кубань это этническая Украина.

piterjanis 24 сентября 2018 | 15:53

bandera: а Украина?

(комментарий скрыт)

mppv 24 сентября 2018 | 15:49

Дак выдворили На Украину для сбора информации?

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