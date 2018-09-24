Алексея Навального доставили в Симоновский районный суд Москвы, об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Полиция лишь недавно подтвердила, что оппозиционный политик ранним утром был задержан. Навального вновь обвиняют по статье о нарушении правил организации массового мероприятия