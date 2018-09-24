Алексея Навального доставили в Симоновский районный суд Москвы
Алексея Навального доставили в Симоновский районный суд Москвы, об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Полиция лишь недавно подтвердила, что оппозиционный политик ранним утром был задержан. Навального вновь обвиняют по статье о нарушении правил организации массового мероприятия
Комментарии15
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i_c_e 24 сентября 2018 | 15:05
Вот гад — это же ж он прям в кутузке массовое мероприятие организовывал, получается.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:07
i_c_e: и ДАЛЬШЕ будет действовать в этом ключе ... БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ ...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:08
а вот РАСХЛЁБЫВАТЬ последствия своего этого Бардака будем мы все вместе ...
zemljanka 24 сентября 2018 | 15:21
Людоедство.
Трусливых.
Лилипутиных.
vezdehod 24 сентября 2018 | 15:30
У меня нет никаких иллюзий...Присудят ОЧЕРЕДНЫЕ Тридцать суток - не отходя от судейского барьера.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:05
Очередные 20 суток ему "фемида_имени_пу" выпишет - тут к бабке не ходи ...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:06
но Виноват в этом во многом НАРОД России - источник власти, который позволяет это ТВОРИТЬ ...
vlabumur 24 сентября 2018 | 15:12
johnbmw: НАРОД России - источник власти
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А я бы Вам рекомендовал читать не конституцию а сказки они реалистичней и ближе к жизни.
"Дракон" Шварца например.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:16
vlabumur: по любому Народ разрешает/НЕ разрешает власти творить то, что она творит ...
tks 24 сентября 2018 | 15:28
johnbmw: Народ? Его истребили. Остались массы.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 15:37
tks: что есть, то и ЕСТЬ ...
leninec30 24 сентября 2018 | 15:25
Русская власть всегда опаздывала, советская власть и горбачев когда уже дали свободу то народу уже мало было свободы и удержать власть было не возможно, так же и сейчас когда путинская власть начнёт давать свободу, под давлением выборов, навального уже будет поздно и её просто снесут и никакая свобода уже не поможет, армия тем более. По хорошему власти надо было с самого начала не завинчивать гайки и не душить свободу. Теперь будет поздно, только снос всей системы. Пропагандоны уже не помогут.
tks 24 сентября 2018 | 15:26
Новое "ноу-хау" путинских мусоров: по административке возбуждаться не сразу по факту, а на краю срока давности привлечения к административной ответственности. Таким образом можно сразу несколько административных арестов, друг за другом навесить. От большого ума "изобретение".
parasuk_ 24 сентября 2018 | 15:29
Зато теперь никто не скажет, что навальный от дуэли под юбкой у жены спрятался. Наверняка фбк много денег за новый срок навальному отвалил :)
oldcitizen 24 сентября 2018 | 15:42
parasuk_: Что Навального ненавидишь, это видно. Но задача решена наполовину. Теперь покажи, как нежно Путина любишь. Расскажи, как он Россию от развала спас.