Сергей Шойгу: Россия готовит срочные поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300

Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу. Таков ответ Москвы на недавнюю гибель в зоне боевых действий российского военного самолета. При этом подчеркивается, что сегодняшний шаг не направлен против третьих стран.

Президент России ранее отмечал особое влияние поставок С-300 на Ближний Восток. В 2016-ом году он рассказывал о беспокойствах, которые выражал Израиль, по поводу возможности появления таких установок в одной из соседних стран.

Прес-служба президента Сирии уже сообщила, что Владимир Путин сегодня обсудил планы доставки С-300 с Башаром Асадом.