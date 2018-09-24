Сергей Шойгу: Россия готовит срочные поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300
Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу. Таков ответ Москвы на недавнюю гибель в зоне боевых действий российского военного самолета. При этом подчеркивается, что сегодняшний шаг не направлен против третьих стран.
Президент России ранее отмечал особое влияние поставок С-300 на Ближний Восток. В 2016-ом году он рассказывал о беспокойствах, которые выражал Израиль, по поводу возможности появления таких установок в одной из соседних стран.
Прес-служба президента Сирии уже сообщила, что Владимир Путин сегодня обсудил планы доставки С-300 с Башаром Асадом.
Комментарии88
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andreyroma 24 сентября 2018 | 15:45
какая то напасть водиться со всякой мразью
друзья наши: рибентроп, мао, насер, африканские людоеды ну и ныняшний брат асад
может кого то из достойных пропустил
za_nas 24 сентября 2018 | 16:01
andreyroma:
Да, Венедиктова с его конторой-экономическим банкротом уже третий год. Вникни, если есть чем, почему банкрот Эхо ещё есть? Надо, значит, Кремлю, чтоб держать здесь люд в заперти, чтоб бесполезно тратили уйму времени. Класс!
n27hb3675k 24 сентября 2018 | 16:31
za_nas: То есть, если этот зоопарк закроют, то режим падет? Вон этот, андрейрома, пойдет на улицу баррикады строить, чем тут строчить? А че щас не пойдет?
mamiluk 24 сентября 2018 | 16:02
А как насчёт "срочной помощи" населению России?...В частности пенсионерам?
avp235 24 сентября 2018 | 16:03
"...сегодняшний шаг не направлен против третьих стран".
А против кого он тогда направлен?
hz6691 24 сентября 2018 | 16:20
Шойгу в принципе не имеет права принимать подобные решения и заявлять о них. Это прерогатива "грустной лошади" и ее шефа.
vana_kurat75 24 сентября 2018 | 16:23
Удивляет способность роисси выбирать себе в друзья самых бездарных ублюдков да еще и платить им за каждую улыбку.
bel_medved 24 сентября 2018 | 16:28
Послужной список С-200 за 50 лет безупречной службы:
1983 г. - 3 израильских беспилотника
2001 г. - пассажирский самолёт Ту-154 авиакомпании Сибирь
2017 г. - израильский F-16
2018 г. - РЭБ "Ил-20".
На смену идет новичок – С-300, у которого послужной список девственно чист.