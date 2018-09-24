«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов «Нового величия» и требует их освобождения

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела «Новое величие», «считает уголовное преследование необоснованным» и требует освобождения обвиняемых. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.

По его словам, данное решение связано с тем, что дело является «плодом провокации правоохранительных органов», которая запрещена законом РФ и «признана недопустимой прецедентными решениями Европейского суда».

С.Давидис также добавил, что то, что «получилось в результате этой провокации, не дает оснований для того, чтобы объявить людей участниками экстремисткой организации и держать их под домашним арестом», так как с их стороны не было совершено «никаких насильственных действий».



«То, что они один-два раза стреляли из зарегистрированного оружия (и то не все) и кидали в заброшенном здании «коктейли Молотова» не нарушает закон и не является признаком экстремисткой деятельности. Об их намерении эти навыки использовать для свержения власти или каких-то иных противоправных действиях ничего не известно», — сказал С.Давидис.

Напротив, подчеркнул он, в программных документах участников сообщества говорится о готовности защищать права граждан в случае революции, и лишь «пристрастное истолкование» позволяет оценивать документ как декларацию противоправных намерений.

Фигурантов дела «Новое величие» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Четверо обвиняемых находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом. 11 сентября после продления ареста двое обвиняемых объявили голодовку.