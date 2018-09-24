Мировые цены на нефть приблизились к отметке 81 доллар за баррель марки Брент
Подорожание сырья происходит из-за опасений дефицита предложения, это связано с американскими санкциями против Ирана. Сейчас нефтяные цены находятся на уровне осени 2014 года.
Комментарии6
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noxepy_88 24 сентября 2018 | 14:35
Зрада!
beregov_net 24 сентября 2018 | 14:50
noxepy_88: Что , кроме нефти торговать нечем ? Бывает , супердержава хренова
nigilist1977 24 сентября 2018 | 14:38
Ой, теперича можно ещё какую-нибудь геополитическую авантюру провернуть! Но цены на бензин внутри страны всё равно подскучут! Подскучут, подскучут!
noxepy_88 24 сентября 2018 | 14:39
nigilist1977: Привет тебе, дитя беспокойного племени скакунов)))))))
kochar 24 сентября 2018 | 14:44
Нефть растёт в цене,а экономика подыхает.
Вопрос первокласснику:
-Прибавили зарплату папе,а холодильник пустеет. Как объяснишь малыш?
aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 14:46
Сегодня Вова и все его портянки должны воспрячь своим душком. они получили нефтяной укол в задницу. А экономика, как находилась в этом месте, так и не показывается.