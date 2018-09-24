Президент Молдавии вновь временно отстранён от должности

Об этом сегодня объявил Конституционный суд. Дело в том, что Игорь Додон, вопреки процедуре, отказался утвердить в должности нескольких министров. Теперь за него это сделает председатель парламента, получивший ненадолго президентские полномочия. Игорь Додон считает решение КС незаконным.