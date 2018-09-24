Президент Молдавии вновь временно отстранён от должности
Об этом сегодня объявил Конституционный суд. Дело в том, что Игорь Додон, вопреки процедуре, отказался утвердить в должности нескольких министров. Теперь за него это сделает председатель парламента, получивший ненадолго президентские полномочия. Игорь Додон считает решение КС незаконным.
Комментарии2
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vilingrad 24 сентября 2018 | 14:36
Одного Дондона отстранили. А когда в России?
unprejudiced 24 сентября 2018 | 14:54
Шок, сенсация, максимальный репост!
Перед визитом президента Украины в Стамбул несколько украинских бизнесменов собрали деньги, чтобы ускорить процесс создания Единой помесной православной церкви. Вышло около 25 миллионов долларов. Они должны были пойти на вознаграждение Константинопольскому патриарху Варфоломею за издание томоса об автокефалии украинской православной церкви. Но, как сообщают источники, во время встречи Порошенко «кинул» патриарха и передал ему всего лишь 10 миллионов долларов.
Узнав об этом, Варфоломей отменил участие делегации Фанара – резиденции Константинопольского патриарха, в празднование 1030-летия Крещения Руси 27 июля в Киеве.
«Такое решение со стороны Варфоломея было ничем иным, как жестким ультиматумом Порошенко вернуть украденные деньги. Конечно, чтобы окончательно не потерять собственное лицо в свете громких заявлений об издании томоса об автокефалии украинской православной церкви Петру Алексеевичу просто пришлось вернуть эти 15 миллионов на нужды Константинополя. Только после получения остальной суммы, Варфоломей все-таки дал согласие на отправку в Киев официальной делегации Фанара в составе митрополита Гаальского Эммануила, епископа Чикагского Даниила и Эдмонтонского Иллариона», – сообщил источник.
Теперь понятно с чего вдруг Константинополь вдруг на сторону образования 404 (некогда Украина) встал. за такое не Додона, а кондитера Петю немедленно надо от должности отстранять!