Живущий на Западе глава Фонда Литвиненко подает в суд на  RТ и Первый канал

Об этом Алик Гольдфарб сегодня сообщил в интервью «Эху Москвы». Он возмущен телепрограммами, в которых его обвиняли в убийстве Александра Литвиненко по заказу ЦРУ.

Алик Гольдфарб считает, что кампания по дискредитации ему угрожает. Российские телеканалы пока на его иск не отреагировали.