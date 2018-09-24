Живущий на Западе глава Фонда Литвиненко подает в суд на RТ и Первый канал
Об этом Алик Гольдфарб сегодня сообщил в интервью «Эху Москвы». Он возмущен телепрограммами, в которых его обвиняли в убийстве Александра Литвиненко по заказу ЦРУ.
Алик Гольдфарб считает, что кампания по дискредитации ему угрожает. Российские телеканалы пока на его иск не отреагировали.
Комментарии2
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starushko_ 24 сентября 2018 | 14:37
Правильно. На врунах надо зарабатывать.
eduard53 24 сентября 2018 | 14:43
Путистанских пропагандонов никакие западные судебные иски не пугают,
т.к. в худшем случае, любые штрафы за них заплатим мы с вами ...