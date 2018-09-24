Против Алексея Навального действительно возбуждено новое административное дело
Об этом сообщила московская полиция. Речь идет о статье о нарушении порядка организации или проведении массового мероприятия. Что именно стало поводом, в пресс-службе ГУВД Москвы уточнять не стали. В ближайшее время материалы на Алексея Навального, задержанного утром, должны поступить в суд.
Комментарии10
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kara 24 сентября 2018 | 14:34
ну и хрен с ним!работа у него такая
danko1 24 сентября 2018 | 14:45
kara: Хрен с такой трусливой и преступной властью, которая только на преступления и способна.
Ведь добрым словом Путина и его банду никто не вспомнит, а проклятия их ждут вечные.
И в учебниках истории не только булдут их многочисленные преступления описывать, но и удивляться почему население так долго этих бандитов, уничтожающих Россию и не только, терпело.
meteor1908 24 сентября 2018 | 14:48
kara: так-то оно так, но выращивать новых Лениных и Троцких... на эти грабли уже наступила царская охранка в начале прошлого века.
aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 14:42
В пресс-службе чешут пустые головы, чтобы ещё придумать против борца с кремлёвским ворьём.
kievlanin 24 сентября 2018 | 14:43
Мой привет генералу Золотову!
А как же дуэль? Испужались?
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 14:52
Что может Навальный педераст анальный? Конечно ....., подставить свой обгаженный зад власти, но те уже поимели его предостаточно и поэтому поставили вопрос об его изолировании от нормальных людей.
avturbin 24 сентября 2018 | 14:54
Это так яжеофицер Золотов делает из Навального отбивную? Интересная дуэль...
rosta 24 сентября 2018 | 14:55
Охфицер Окурок и охфицер Золотов с лицом Окурка моментально опять упрятали Алексея в куткзку. Оно и понятно. А вдруг он примет вызов . Чо тогда мусорку и слесарю делать ?
tks 24 сентября 2018 | 14:55
Новое "изобретение" путинских мусоров: возбуждаться не сразу по факту, а на краю срока давности привлечения к административной ответственности. КаГэБэчно - тактический ход, кажущийся офигенно крутым, но стратегически - являющийся глупейшим.
parasuk_ 24 сентября 2018 | 14:57
Наш зеленорожий прохиндей нашел способ увернуться от дуэли с Золотовым. Это не так унизительно как прятаться под юбкой у жены :)