Против Алексея Навального действительно возбуждено новое административное дело

Об этом сообщила московская полиция. Речь идет о статье о нарушении порядка организации или проведении массового мероприятия. Что именно стало поводом, в пресс-службе ГУВД Москвы уточнять не стали. В ближайшее время материалы на Алексея Навального, задержанного утром, должны поступить в суд.