Закон о повышении пенсионного возраста Госдума во втором чтении будет рассматривать в эту среду
Об этом объявлено сегодня после заседания депутатской рабочей группы. Более того, во фракции «Единая Россия» сообщили, что до конца текущей недели закон будет принят и в окончательном, третьем чтении.
На протяжении последних месяцев почти во всех регионах страны проходили уличные акции — многие из них были весьма массовыми — против повышения пенсионного возраста.
Комментарии7
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kindman_a 24 сентября 2018 | 14:38
То есть срать они хотели на 147 млн. граждан РФ?
vasyakirin 24 сентября 2018 | 14:40
kindman_a: Интересные слуги у Граждан РФ, даже желание у Электората не спрашивают....
alex55 24 сентября 2018 | 14:47
vasyakirin:
Ничего личного... Просто им зарплату устанавливает не электорат, а гарант.. И Закон о повышении окладов думцам не заставит себя ждать..
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 14:51
Видите ли... Вы ведь думаете, что люди у нас бедные? Так это не совсем так и даже совсем не так!
Принятие этого закона позволит изъять у людей минимум... ну, так: минимальная пенсия 10 000, за пять лет, сталбыть- по 600 000 с человека, не так и мало. А за такие деньги на мнение граждан можно и посрать, ага.
jetsam 24 сентября 2018 | 14:49
странно, что они его в один день не рассмотрели три раза и не приняли.
зачем тянуть-то? всем все ясно.
timbuktu 24 сентября 2018 | 14:57
россия ответит своему кооперативу "озеро" резким превышением смертности над рождаемостью и тем самы сэкономит последнему немалые средства, что пойдут на развитие инфраструктуры сардинии.лондона и прочих майамий - ведь,санкции - санкциями,а кушать хотят не только в москве,но и там
vlabumur 24 сентября 2018 | 14:57
Я два года на пенсии живу. А так бы еще 3 года работать.УЖАС.