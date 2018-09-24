Закон о  повышении пенсионного возраста Госдума во втором чтении будет рассматривать в эту среду

Об этом объявлено сегодня после заседания депутатской рабочей группы. Более того, во фракции «Единая Россия» сообщили, что до конца текущей недели закон будет принят и в окончательном, третьем чтении.

На протяжении последних месяцев почти во всех регионах страны проходили уличные акции — многие из них были весьма массовыми — против повышения пенсионного возраста.