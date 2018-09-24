Правительство не поддержало возвращение курилок в российские аэропорты

Думский комитет по транспорту поддерживал законопроект, но в Минздраве высказались против.

Инициативу по возвращению курительных комнат в так называемые чистые зоны аэропортов не поддержало правительство – об этом агентству РИА «Новости» сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Законопроект был внесен в Госдуму почти год назад депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским, и, по его словам, даже поддержан Минтрансом. В частности, по его запросу ведомство привело статистические данные, согласно которым треть россиян не соблюдает запрет на курение в общественных местах, в том числе и в крупнейших аэропортах страны.

Таким образом, считает Боярский, на практике ограничения наоборот ухудшают положение некурящих граждан, которые не ограждены от нарушителей и поэтому все равно вынуждены дышать табачным дымом. Позже глава Минтранса Евгений Дитрих сказал, что отменять запрет на курение на территории воздушных гаваней никто не планирует. Этот вопрос ведомство проработало совместно с коллегами из Министерства здравоохранения.

Антитабачный закон, запрещающий курение в ряде общественных мест, был принят в 2013 году.