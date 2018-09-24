Правительство не поддержало возвращение курилок в российские аэропорты
Думский комитет по транспорту поддерживал законопроект, но в Минздраве высказались против.
Инициативу по возвращению курительных комнат в так называемые чистые зоны аэропортов не поддержало правительство – об этом агентству РИА «Новости» сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Законопроект был внесен в Госдуму почти год назад депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским, и, по его словам, даже поддержан Минтрансом. В частности, по его запросу ведомство привело статистические данные, согласно которым треть россиян не соблюдает запрет на курение в общественных местах, в том числе и в крупнейших аэропортах страны.
Таким образом, считает Боярский, на практике ограничения наоборот ухудшают положение некурящих граждан, которые не ограждены от нарушителей и поэтому все равно вынуждены дышать табачным дымом. Позже глава Минтранса Евгений Дитрих сказал, что отменять запрет на курение на территории воздушных гаваней никто не планирует. Этот вопрос ведомство проработало совместно с коллегами из Министерства здравоохранения.
Антитабачный закон, запрещающий курение в ряде общественных мест, был принят в 2013 году.
Комментарии5
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i_c_e 24 сентября 2018 | 14:19
Ну и идиоты.
consts 24 сентября 2018 | 14:22
Недавно видел. Сидит мужик на лавке, курит. Метрах в 30 идет дама с дочкой. Девчонка бегает вокруг нее, вперед-назад, играется. Вдруг дама увидела мужика и как заорет:"Валя, немедленно назад! Там дядя курит! Отравишься!!!" (девочка была от "дяди" в 15 метрах).
Это же надо было так задурить народу голову! Вглотнет ребенок несколько молекул табачного дыма и все - писец. То ли дело дышать полдня выхлопами авто - от этого здоровья только прибавляется.
delovoy_podolsk 24 сентября 2018 | 14:57
consts: Аналогичная история произошла со мной. Стою на остановке. Подъезжает огромадный автобус, его выхлопная труба толщиной с кружку. Я закурил. Дама с девочкой стоит в полуметре от выхлопной трубы, задыхается от дыма, кричит мне: " Вам не стыдно травить детей своим куревом!" Я ей показываю своей тоненькой сигареткой на выхлопную автобуса: "А этот дым вас не смущает?" Она тут же заткнулась, поняв весь идиотизм ситуации.
stopkran1969 24 сентября 2018 | 14:25
Лучше курить в стороне, чем писать тупые законы
ugas 24 сентября 2018 | 14:58
А само правительство где курит? В госдуре почему-то курилка есть, а народ перебьется? Мой первый муж никогда в жизни не курил, а за 1,5-2 года до смерти вплотную познакомился с Альцгеймером. Мы к этому времени были уже больше 30 лет в разводе и отношений не поддерживали, но наш сын и раньше общался с отцом, а в его последние месяцы жизни посчитал своей обязанностью хоть чем-то помочь, поддержать отца и его семью, и стал чаще их навещать. Но возвращался всегда настолько раздавленный... Представляю, каково ему было. Отец - умный, образованный человек, никогда в жизни в граните ничего не отливал, и вдруг вот это... От всей души желаю нашим некурящим правителям, устроившим геноцид курящих граждан, именно такой конец. Хотя, с их умственными способностями никто из окружающих может ничего и не заметить, никаких изменений.