Кандидаты «Единой России» проиграли губернаторские выборы в двух регионах
Руководить Хабаровским краем и Владимирской областью будут представители ЛДПР.
Успехи партии Владимира Жириновского уже заставили некоторых вспомнить известную фразу «Россия, ты одурела», произнесенную четверть века назад, когда ЛДПР отличилась на выборах в Госдуму. Депутат нижней палаты Сергей Фургал, который теперь возглавит Хабаровский край, в воскресенье получил во втором туре поддержку почти 70% избирателей. Его соперник из «Едра», действующий губернатор Вячеслав Шпорт признал поражение и пожалел преемнику выполнить взятые на себя обязательства. Фургал уже дал понять, что оппозиционером его можно считать с большой натяжкой.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, выборы в крае прошли честно.
Нет претензий у Центризбиркома и ко второму туру выборов во Владимирской области. Губернатор Светлана Орлова уступила своему сопернику с меньшим разрывом. Либерал-демократ и местный депутат Владимир Сипягин получил 57% голосов и уже готов приступить к работе.
Явка во Владимирской области составил почти 40%, а в Хабаровском крае – около 50%.
Церемонии вступления в должность состоятся в ближайшие недели.
Комментарии7
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sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
kochar 24 сентября 2018 | 14:17
Киножурнал "Фитиль".
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 14:18
Сейчас если в провинции кто-то хвалит ЕР, на него смотрят как на идиота....доправили..
jamba 24 сентября 2018 | 14:22
"Элка-золотая ручка" уже ляпнула , что "прошедшие выборы, доказательство их конкурентности";))) Ага, такой, что до их окончания, почти все кандидаты готовы были лечь под "едро" в качестве замов;))))))))))))))
ed10075 24 сентября 2018 | 14:29
На эту тему великолепно высказался Виктор Шендерович:
"Эти недоумки умудряются проиграть даже договорные матчи!"
vasyakirin 24 сентября 2018 | 14:35
ed10075: Хабаровск это хорошо, теперь Вольфович может сапоги в Японском море прополоскать....
plank1957 24 сентября 2018 | 14:35
С чем и поздравляю владимирцев! Конечно, это еще не победа, но уже и не поражение.