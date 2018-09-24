Кандидаты «Единой России» проиграли губернаторские выборы в двух регионах

Руководить Хабаровским краем и Владимирской областью будут представители ЛДПР.

Успехи партии Владимира Жириновского уже заставили некоторых вспомнить известную фразу «Россия, ты одурела», произнесенную четверть века назад, когда ЛДПР отличилась на выборах в Госдуму. Депутат нижней палаты Сергей Фургал, который теперь возглавит Хабаровский край, в воскресенье получил во втором туре поддержку почти 70% избирателей. Его соперник из «Едра», действующий губернатор Вячеслав Шпорт признал поражение и пожалел преемнику выполнить взятые на себя обязательства. Фургал уже дал понять, что оппозиционером его можно считать с большой натяжкой.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, выборы в крае прошли честно.

Нет претензий у Центризбиркома и ко второму туру выборов во Владимирской области. Губернатор Светлана Орлова уступила своему сопернику с меньшим разрывом. Либерал-демократ и местный депутат Владимир Сипягин получил 57% голосов и уже готов приступить к работе.

Явка во Владимирской области составил почти 40%, а в Хабаровском крае – около 50%.

Церемонии вступления в должность состоятся в ближайшие недели.