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14:08, 24 сентября 2018

«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела «Нового величия»

«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела «Нового величия», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью свержения власти и конституционного строя России. По мнению правозащитников, «дело Нового величия» – это символ жестокости и несправедливости борьбы с т.н. «экстремизмом» в современной России, а сами фигуранты стали жертвой полицейской провокации. «Мемориал» требует немедленного освобождения молодых людей и наказания виновных в их уголовном преследовании.

Комментарии

3

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ematveev 24 сентября 2018 | 14:11

Вдогонку дела "Нового величия":
Еще одна провокация, очередной развод "внедренного агента": тот переписывался с несовершеннолетней девушкой от имени боевика ИГИЛ и сообщил ей, что ее "жених" (тоже боец ИГИЛ, с которым она познакомилась по интернету) - погиб. И тем самым спровоцировал ее на теракт. Ну то есть на ЗАЯВЛЕНИЕ о том, что тогда она сейчас устроит теракт.
Блин, из доказательств - только СЛОВА девушки из электронного письма, которое она прислала агенту!
А, и еще у сестры нож и рюкзак нашли: каким-то образом это "притянули" в качестве доказательства...

Все, теперь девушка сидит, агент получил очередную звездочку на погоны.
Беспредел?

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:13

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

conscientia 24 сентября 2018 | 14:51

Хороша сверхдержава, где несколько тинейджеров представляют собой угрозу "свержения власти конституционного строя"... Уж не смешили бы своими обвинениями!

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