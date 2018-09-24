Сергей Шойгу: Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей
Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей, — заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он связал это с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.
Шойгу подчеркнул, что сирийские военные уже обучены обращению с С-300. передача этих установок Сирии планировалась еще в 2013 году, но тогда этого не произошло по просьбе Израиля. «Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине», — добавил министр.
Система С-300 эффективна, но могут возникнуть проблемы в случае столкновения с израильскими военными, — сказал «Эху Москвы» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
В посольстве Израиля пока не комментируют вопрос о передаче С-300 Сирии. Ранее израильские военные предупреждали о готовности уничтожить С-300 в случае использования против израильских целей.
К каким последствиям может привести решение российского военного руководства — этот вопрос в центре внимания комментаторов сегодняшней ближневосточной прессы.
Угрозы военного столкновения России и Израиля после поставки С-300 в Сирию нет, — считает сенатор Франц Клинцевич. По его словам, поставка С-300 позволит закрыть пространство над Сирией от возможных израильских атак.
Поставки С-300 это наше право и право суверенной Сирии, — заявил зам.главы МИДа России Михаил Богданов. Он уверен, что отношения между Россией и Израилем не испортятся.
Комментарии75
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vladimir1967 24 сентября 2018 | 14:38
А мозги сирийским аборигенам тоже передадут вместе с комплексами?
glotze7 24 сентября 2018 | 14:57
vladimir1967: Весь мир просто обгадился от страха. Постойте! Не со страху, со смеху покатываются.
curhatuy6 24 сентября 2018 | 14:41
Маразм крепчает... Наши папахи не знают и не умеют "точечные удары". Израиль знает и умеет. Маразм... Следующий объект - штаты???:(((
dmitry17___17 24 сентября 2018 | 14:46
Писец "космонавтам".
linktest 24 сентября 2018 | 14:48
Открыто выступить против Израиля на стороне Ирана "Хезболлы" - пока еще слабо, но передача С-300 - большой шаг в этом направлении.
drtomsky 24 сентября 2018 | 14:55
Чтобы могли более свежие наши самолеты сбивать? Не только рухлядь?
glotze7 24 сентября 2018 | 15:00
drtomsky: Так нету ведь более новых. Только в мультиках. Ну разве что виолончели запускать, тогда да. Из офшоров залпами. Откат только не меньше 50% от каждого выстрела.
croaker 24 сентября 2018 | 14:59
Наверняка кто-то на этом очень хорошо заработает. Может, и сам Шойгу. Иначе у нас никто и пальцем не пошевелит ни дома,ни за бугром. Всякие "благородные" желания служат для создания того самого омута, из которого потом будут "рыбку" тащить.