В Симоновском суде столицы ожидают начала заседания с участием Алексея Навального
Напомним, политик был задержан сегодня утром на выходе из спецприемника, где отбывал административный арест.
В Симоновском суде уже собралась группа журналистов, которые ждут начала заседания по делу Навального. Около часа назад сюда приехала и его пресс-секретарь Кира Ярмыш и ещё несколько соратников оппозиционера. Время начала рассмотрения пока неизвестно — его не знают даже сотрудники суда. Сам политик сейчас находится в Даниловском ОВД, где на него составляют протокол по административной статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу. Навальному грозит штраф или арест на срок до 20 суток, но в чем конкретно его обвиняют, также неясно.
Последние 30 дней политик провёл в спецприемнике, отбывая наказание за акцию 28 января в поддержку «забастовки избирателей». На выходе оттуда Навального снова задержали. Его соратники объясняют происходящее страхом и слабостью властей. Всего оппозиционер отбыл уже девять арестов общей продолжительностью 172 дня.
Последняя акция, организованная Навальным и его сторонниками, прошла в ряде российских городов 9 сентября. Протестующие потребовали отменить пенсионную реформу. Сам политик в это время находился под арестом.
Задержание сразу после выхода из СИЗО не противоречит закону, однако полицейские могут пользоваться этим, чтобы оказывать давление на кого-либо, — сказал «Эху Москвы» руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.
Он добавил, что рассмотрение того или иного нарушения может начаться, когда гражданин еще находится в СИЗО, но в таком случае сроки за административное нарушение могут наложиться друг на друга.
Задержание Алексея Навального можно объяснить личной обидой неких влиятельных людей – это результат последних событий в стране, — сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей.
По мнению эксперта, власть будет чаще совершать подобные действия по отношению к тем, кого считает потенциально опасными.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 14:06
Свободу Алексею Навальному!
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 14:07
то, что дадут "очередные" 20 суток сомневаться СЛОЖНО .... а вот ЧЕМ ответят его сторонники????
danko1 24 сентября 2018 | 14:17
johnbmw: Вот поэтому и сажают, чтобы обезглавить протест и свести его на нет садистами бандита Золотова.
Но нельзя это путинское судилище, где о законе забыли, а судят по бандитским, и даже хуже, понятиям, судом называть.
ignachio 24 сентября 2018 | 14:43
Ведущие страны мира должны отреагировать на этот беспредел, хотя бы символически. Например при личных, официальных встречах и на саммитах руководители стран отказывались бы пожать Путину руку. Каждый раз при этом вслух, на прессу объясняя свое поведение.
petervladov 24 сентября 2018 | 14:12
mikhail_spb_: Свободу Алексею Навальному!
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СВОБОДУ СИСЯНУ!
sokal123 24 сентября 2018 | 14:19
mikhail_spb_: Негодяи.! Беснуются из последних сил. Сволота!
a_111111 24 сентября 2018 | 14:07
Золотов дуэли испугался?
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:07
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
starushko_ 24 сентября 2018 | 14:11
sofy_maltceva: СимонЬян, перелогинься!
s4astlivij 24 сентября 2018 | 14:09
Чем больше сажают выпускают и снова сажают юриста Навального, тем больше нам становится известно о коррупции, и тем больше становится юридически грамотных людей в тюрьмах...
peresvet73 24 сентября 2018 | 14:10
Почему сегодня? - На задержание есть трое суток! Зачем же их будут терять?
unprejudiced 24 сентября 2018 | 14:14
А я еще вчера днем говорил что персонажа сразу же обратно поместят, все таки он даже в спецприемнике умудрился творить зло и призывать выйти на незаконную протестную акцию.
vlabumur 24 сентября 2018 | 14:15
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (С)
danmestari 24 сентября 2018 | 14:19
Золотов зас.ал дуэли?
drgonish 24 сентября 2018 | 14:21
danmestari:
Угу. Флюгер прячется у кого-то на даче, а зас.ал Золотов.
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 14:21
Настоящий революционер должен сидеть и сидеть, желательно где-нибудь поближе к Северному полюсу, а не лобстеров жрать, разъезжая по курортам
ed10075 24 сентября 2018 | 14:23
Сволочи...
А Алексею самые горячие слова поддержки и пожелание мужества и выдержки.
stakanoff 24 сентября 2018 | 14:28
Ну и где 100-тысячные демострации в защиту вождя? Все встали с диванов и на улицу!
karlos2010 24 сентября 2018 | 14:30
Твари глумятся над Навальным,а его лице над оппозицией,а в её лице над страной.
elenae12 24 сентября 2018 | 14:46
Держитесь, Алексей!