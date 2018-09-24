В Симоновском суде столицы ожидают начала заседания с участием Алексея Навального

Напомним, политик был задержан сегодня утром на выходе из спецприемника, где отбывал административный арест.

В Симоновском суде уже собралась группа журналистов, которые ждут начала заседания по делу Навального. Около часа назад сюда приехала и его пресс-секретарь Кира Ярмыш и ещё несколько соратников оппозиционера. Время начала рассмотрения пока неизвестно — его не знают даже сотрудники суда. Сам политик сейчас находится в Даниловском ОВД, где на него составляют протокол по административной статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу. Навальному грозит штраф или арест на срок до 20 суток, но в чем конкретно его обвиняют, также неясно.

Последние 30 дней политик провёл в спецприемнике, отбывая наказание за акцию 28 января в поддержку «забастовки избирателей». На выходе оттуда Навального снова задержали. Его соратники объясняют происходящее страхом и слабостью властей. Всего оппозиционер отбыл уже девять арестов общей продолжительностью 172 дня.

Последняя акция, организованная Навальным и его сторонниками, прошла в ряде российских городов 9 сентября. Протестующие потребовали отменить пенсионную реформу. Сам политик в это время находился под арестом.

Задержание сразу после выхода из СИЗО не противоречит закону, однако полицейские могут пользоваться этим, чтобы оказывать давление на кого-либо, — сказал «Эху Москвы» руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Он добавил, что рассмотрение того или иного нарушения может начаться, когда гражданин еще находится в СИЗО, но в таком случае сроки за административное нарушение могут наложиться друг на друга.

Задержание Алексея Навального можно объяснить личной обидой неких влиятельных людей – это результат последних событий в стране, — сказал «Эху Москвы» политолог Валерий Соловей.



По мнению эксперта, власть будет чаще совершать подобные действия по отношению к тем, кого считает потенциально опасными.