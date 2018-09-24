Глава фонда Литвиненко подает на RT и «Первый канал» в американский суд за клевету и моральный ущерб

Глава фонда Литвиненко Александр Гольдфарб подает на российские телеканалы Russia Today (RT) и «Первый канал» в американский суд за клевету и моральный ущерб. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, после того, как бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, ряд российских СМИ начали проводить параллели между делом Скрипалей и делом скончавшегося в результате отравления в 2006 году в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. «В нескольких передачах на «Первом канале», на канале Russia Today и в некоторых газетах России начала раскручиваться версия, что Литвиненко и Скрипаль на самом деле были убиты не российскими властями, а американским ЦРУ, возможно в компании с британской разведкой», — сказал А.Гольдфарб.

Глава фонда Литвиненко подчеркнул, что в рамках этой версии он был объявлен исполнителем убийства А.Литвиненко по заказу ЦРУ.



А.Гольдфарб напомнил, что в свое время британский суд установил, что исполнителями убийства являются Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, действовавшие, по-видимому, по поручению президента РФ Владимира Путина. «Это юридически установленный факт», — подчеркнул он.

Принимая это во внимание, а также учитывая риторику российских телеканалов, отмечает глава фонда, можно с уверенностью говорить об их «злом умысле» – они специально «построили такую систему аргументов, чтобы дискредитировать» постановление британского суда.

А.Гольдфарб также отметил, что после начала СМИ кампании по дискредитации его персоны, ему звонила спецкор «Первого канала» в Нью-Йорке Жанна Агалакова и просила об интервью, в ходе которого А.Гольдфарб подчеркнул, что утверждения, звучащие в передачах являются «враньем». По его словам, Ж.Агалакова пообещала, что отправит пленку в Москву, однако риторика российских СМИ после этого не поменялась.

Более того, сообщил глава фонда, когда они совместно с супругой убитого Мариной Литвиненко «затеялись судить» «Первый канал» и Russia Today в США, их адвокаты писали Константину Эрнсту и Маргарите Симоньян с «требованием опровержения этой злостной клеветнической информации», однако гендиректор «Первого канала» проигнорировал письмо, а со стороны Russia Today ответил адвокат, который отверг все обвинения.

В конечном итоге, рассказал А.Гольдфарб, им было подано заявление в американский суд, который выписал повестки ответчикам. Однако их так и не удалось вручить адресатам, поскольку офис Ж.Агалаковой был все время закрыт, а в офис RT в Вашингтоне агентов не пустила охрана.

Глава фонда Литвиненко заключил, что он намерен «закрыть RT и «Первому каналу» возможность кабельного вещания в США. «Я хотел бы использовать это дело как платформу, для того чтобы еще раз поднять вопрос о российской пропаганде в США, направленной на то, чтобы посеять хаос и подорвать основы системы власти», — сказал А.Гольдфарб.