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Эксклюзив Эха 13:37, 24 сентября 2018

Глава фонда Литвиненко подает на RT и «Первый канал» в американский суд за клевету и моральный ущерб

Глава фонда Литвиненко Александр Гольдфарб подает на российские телеканалы Russia Today (RT) и «Первый канал» в американский суд за клевету и моральный ущерб. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, после того, как бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, ряд российских СМИ начали проводить параллели между делом Скрипалей и делом скончавшегося в результате отравления в 2006 году в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. «В нескольких передачах на «Первом канале», на канале Russia Today и в некоторых газетах России начала раскручиваться версия, что Литвиненко и Скрипаль на самом деле были убиты не российскими властями, а американским ЦРУ, возможно в компании с британской разведкой», — сказал А.Гольдфарб.
Глава фонда Литвиненко подчеркнул, что в рамках этой версии он был объявлен исполнителем убийства А.Литвиненко по заказу ЦРУ.

А.Гольдфарб напомнил, что в свое время британский суд установил, что исполнителями убийства являются Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, действовавшие, по-видимому, по поручению президента РФ Владимира Путина. «Это юридически установленный факт», — подчеркнул он.

Принимая это во внимание, а также учитывая риторику российских телеканалов, отмечает глава фонда, можно с уверенностью говорить об их «злом умысле» – они специально «построили такую систему аргументов, чтобы дискредитировать» постановление британского суда.

А.Гольдфарб также отметил, что после начала СМИ кампании по дискредитации его персоны, ему звонила спецкор «Первого канала» в Нью-Йорке Жанна Агалакова и просила об интервью, в ходе которого А.Гольдфарб подчеркнул, что утверждения, звучащие в передачах являются «враньем». По его словам, Ж.Агалакова пообещала, что отправит пленку в Москву, однако риторика российских СМИ после этого не поменялась.

Более того, сообщил глава фонда, когда они совместно с супругой убитого Мариной Литвиненко «затеялись судить» «Первый канал» и Russia Today в США, их адвокаты писали Константину Эрнсту и Маргарите Симоньян с «требованием опровержения этой злостной клеветнической информации», однако гендиректор «Первого канала» проигнорировал письмо, а со стороны Russia Today ответил адвокат, который отверг все обвинения.

В конечном итоге, рассказал А.Гольдфарб, им было подано заявление в американский суд, который выписал повестки ответчикам. Однако их так и не удалось вручить адресатам, поскольку офис Ж.Агалаковой был все время закрыт, а в офис RT в Вашингтоне агентов не пустила охрана.

Глава фонда Литвиненко заключил, что он намерен «закрыть RT и «Первому каналу» возможность кабельного вещания в США. «Я хотел бы использовать это дело как платформу, для того чтобы еще раз поднять вопрос о российской пропаганде в США, направленной на то, чтобы посеять хаос и подорвать основы системы власти», — сказал А.Гольдфарб.

Комментарии

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ematveev 24 сентября 2018 | 13:43

С юридической точки зрения - дело абсолютно бесперспективное:
===
А.Гольдфарб напомнил, что в свое время британский суд установил, что исполнителями убийства являются Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, действовавшие, по-видимому, по поручению президента РФ Владимира Путина. «Это юридически установленный факт»
===

Суда не было, и данный факт юридически не установлен.

Но политически - весьма перспективное дело.

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:08

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

zztop1960 24 сентября 2018 | 14:30

ematveev: В январе 2016 года в Великобритании завершились публичные слушания в Высоком суде Лондона по делу Литвиненко. В результате разбирательства судья Роберт Оуэн 21 января 2016 года объявил выводы публичного расследования. На основании секретных документов британских спецслужб, которые публично не оглашались, судья объявил, что за убийством предположительно стоит ФСБ. Операция по устранению Литвиненко, по мнению суда, вероятно, проводилась с одобрения тогдашнего директора службы Николая Патрушева и президента РФ Владимира Путина. 25 ноября 2016 года стало известно, что Мэтью Панчер, британский эксперт в области радиации, обнаруживший в 2006 году следы полония в организме Александра Литвиненко, в мае 2016 года был найден мертвым в своем доме.[

ematveev 24 сентября 2018 | 14:49

zztop1960:
Откуда дровишки? Не пытались пользоваться первоисточниками-то? Или вам вполне хватает новостей Эха? Или хотя бы вчитаться в то, что вы тут закопипастили - пробовали? Или образование не позволяет?

===
...в Великобритании завершились публичные слушания...
===

Публичные слушания, а не суд.
Правовая основа - другой закон совершенно, не имеющий к официальной судебной системе Великобритании никакого отношения.
Хотя вам хоть ссы в глаза...

seryj_wolk 24 сентября 2018 | 13:46

Раз подал в суд, значит располагает доказательствами. Надеюсь Маргоше с компанией придется извиняться, а рфскому безразмерному бюджету платить.

ebyliberactov 24 сентября 2018 | 14:13

seryj_wolk: Вначале пускай отсосут qуй, да и ты не зевай - рот поширше открывай, а потом поставим их rаком и отымеем в sраку, да и ты не зевай gопу пошустрее оголяй.

jetsam 24 сентября 2018 | 13:56

врет.
литвиненко был отравлен магницким, которого отравил карлос по заказу браудера!
он и березовского отравил! но после своего самоубийства по заказу браудера.

короче, в англии всех всегда травил магницкий. через карлоса, которого
ввозил в страну летчик волошин на своем буке. обратно карлос смывался на су25.
или на боинге mh17. браудер замочил боинг, но карлос уже был у укропов.
диспетчером.

а скрипалей - вообще отравил кот. они его кормили несвежим вискасом мытищинского комбината,
там в составе вместо гречки - один горох из Ядрово.
вот у него живот и бзднул. первый раз. новичок же. они и траванулись. прям у солсбереЦкого собора.
где, как раз, гуляла наша пара бравых туристов правильной ориентации. в мокрых ботах. от джиВамВши.

гольдфарб все спутал....
и нафига иск на проституток подавать-то? они же утки - их работа такая, перелетная...
просто найми их! они и споют. как два гуся.

old_skull 24 сентября 2018 | 14:00

Он уже месяца три как подает...
Что никак донат с придурков не соберёт?
Литвиненко траванул, жену его потрахивает, ещё и судиться надумал.
Типичный еврей.

unprejudiced 24 сентября 2018 | 14:08

Ох как завопил то, как уж на сковороде

(комментарий скрыт)

rus095 24 сентября 2018 | 14:13

вот врун пропиндосовский- какой суд установил кто исполнитель убийства Литвиненко? Этот суд был только в больном воображении Гольдфарба.

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