Рубль в Москве сегодня укрепил свои позиции
Рубль в Москве сегодня укрепил свои позиции по отношению к основным валютам. ЦБ установил на завтра курс доллара в 66,16, евро 77,68.
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Рубль в Москве сегодня укрепил свои позиции по отношению к основным валютам. ЦБ установил на завтра курс доллара в 66,16, евро 77,68.
Комментарии4
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jetsam 24 сентября 2018 | 13:43
в москве укрепил, а в мире?
boltzmann_ 24 сентября 2018 | 14:05
jetsam: на данный момент на московской бирже могут торговать люди всего мира, Вот если введут новые санкции и изолируют эту территорию - тогда другое дело.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:08
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
cromwel 24 сентября 2018 | 14:09
Ага. Щас рванем рубли скупать. Скоро подтираться дешевле ими будет чем бумагой.