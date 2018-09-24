Всемирная шахматная олимпиада открылась в Грузии

В ближайшие две недели в Батуми будут соревноваться команды из 185 стран. В составе российской сборной ведущие шахматисты, в том числе, Владимир Крамник и Александра Костенюк. Наши спортсмены побеждали на шахматных олимпиадах шесть раз. В последний раз – в 2002 году.