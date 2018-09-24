Всемирная шахматная олимпиада открылась в Грузии
В ближайшие две недели в Батуми будут соревноваться команды из 185 стран. В составе российской сборной ведущие шахматисты, в том числе, Владимир Крамник и Александра Костенюк. Наши спортсмены побеждали на шахматных олимпиадах шесть раз. В последний раз – в 2002 году.
Комментарии2
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a_111111 24 сентября 2018 | 13:55
Кирсанчика пустили?
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:09
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk