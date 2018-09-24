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13:31, 24 сентября 2018

Кремль: Решение России поставить в Сирию ракетные комплексы С-300 не направлено против третьих стран

Решение России поставить в Сирию ракетные комплексы С-300 не направлено против третьих стран. Так сегодня говорят в Кремле. В администрации президента подчеркивают, что единственная цель  — защита российских военных в регионе.

Минобороны объявило час назад, что С-300 будут доставлены в Сирию в течение ближайших двух недель. Это реакция на гибель военного самолета на прошлой неделе. Ракету по нему запустили сирийцы, но в Москве обвиняют израильтян. Иерусалим пока не отреагировал на сегодняшнее решение Москвы.

Комментарии

42

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neprostotak 24 сентября 2018 | 13:33

Это пожалуй самый лучший способ приобрести системы ПВО. Надо всего лишь сбить самолёт МО РФ.
Турция сбила СУ-24 и получает С-400!
Сирия сбила ИЛ-20 и получает С-300!
Мало кто знает, но Джек-пот выпадет тому кто собъет самолёт с Шойгу на борту! «Панцирь-С» и С-500 в качестве главного приза!!!

kindman_a 24 сентября 2018 | 13:35

"...не направлено против третьих стран..."
===============================================

Естстно, это против наших же ребят, да?

johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:38

этот "горчишник" по большому счёту Сирии не поможет ...

gs1112 24 сентября 2018 | 13:43

Огласите пжалуйста весь комплект поставки. В частности идут ли в комплекте гробы для пассажиров пролетающих мимо гражданских самолетов, а также для экипажа С-300

seryj_wolk 24 сентября 2018 | 14:00

gs1112: Применение против третьих стран - тупое объяснение. Ибо иные страны региона бомбить не собираются, а против западной коалиции это ничто.

stopkran1969 24 сентября 2018 | 14:10

seryj_wolk: дык что эрэфия что засирия и есть страны третьего мира!!

stopkran1969 24 сентября 2018 | 14:08

gs1112: ракеты пойдут своим ходом

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:09

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

danko1 24 сентября 2018 | 13:40

kindman_a: Защита своих военных в Сирии - это абсурд.
Да и потом уже 3 раза войска полностью выводили, а опять сами своих военных, которых там нет, и свои самолеты уничтожаем.

tvitov66 24 сентября 2018 | 13:40

kindman_a: очень не легко 11-ти метровой ракетой С-200 попасть по МИГ-29 или СУ-25 ... да и экономия на ядовитом гептиле налицо, его Асад сможет использовать более привычным образом - потравить собственных граждан

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 13:43

kindman_a: Против каких ВАШИХ? Вы из Израиля?

sinoptik2016 24 сентября 2018 | 13:59

Ну теперь ВКС России точно не поздоровится.

tadolg 24 сентября 2018 | 13:41

neprostotak: не направленно против третьих стран.
Какое откровение -направлено только против собственной страны!

kompricikos 24 сентября 2018 | 14:03

neprostotak: аналогичные мысли посетили и жителей нашей деревни. только вопрос-куда поедут лечиться все эти принимающие решения ,обычно едут в Израиль.....

stopkran1969 24 сентября 2018 | 14:12

neprostotak: дружище Ын

vezdehod 24 сентября 2018 | 14:13

Решила не Россия, а её правитель, в которой он узурпировал Всю власть.

trans 24 сентября 2018 | 13:36

Кремль: Решение России поставить в Сирию ракетные комплексы С-300 не направлено против третьих стран
___________________
Да поняли уже что своих сбивать продолжите.

edyunia 24 сентября 2018 | 13:38

Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?
Хотят ли русские войны
Спросить нельзя у тишины.
Они взорвали тишину,
Затеяв "русскую весну",
Подняв брехливый дикий вой,
Назвав нас «украми» с тобой,
Сбив мирный Боинг из ракет.
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их,
Весь мир услышал их ответ!
Они умеют воевать.
Им воевать - не привыкать,
И через райвоенкомат
Тупое быдло вербовать.
Вам нагло скажет эта мразь
И не стыдясь, и не таясь:
«Мы -- русский мир, нам все должны!»
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотя ли русские войны?

edyunia 24 сентября 2018 | 13:41

Хотят ли русские войны,
Спросите вы у той страны,
Где миллионы алкашей,
И беспризорных малышей,
Курящих будущих мамаш
Тех, что скандируют «крымнаш».
И вам ответит полстраны
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские войны,
Спроси у Пражской у весны!
А вспомнит престарелый финн,
Расскажет молодой грузин,
Литва, эстонцы, латыши
Чечня, Молдова, ингуши
И гражданин любой страны!
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?
Ответит вам и стар и млад,
И почтальон, и адвокат,
И беден кто, и кто богат,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские...
ХОТЯТ!!!...﻿

beregov_net 24 сентября 2018 | 13:38

Только это не продажа , а подарок , Асаду нечем платить ни сейчас , ни в перспективе , такой обычный кремлёвский бизнес , дать дикарям оружие и потом простить долги )

cellena 24 сентября 2018 | 13:49

beregov_net: дать дикарям оружие и потом простить долги
==========================================================
Нет.. должок заплатят россияне - повышением пенсионного возраста, налогами и т.д. И своей жизнью в том числе.

ugas 24 сентября 2018 | 13:40

Писец оставшимся самолетам РФ!

tvitov66 24 сентября 2018 | 13:43

ugas: может мудрый вошьдь так решил на керосине сэкономить?

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 13:41

Логичное решение! Одного С-300 маловато конечно, но лиха беда начало.

arye_11 24 сентября 2018 | 13:48

pedrobutylkovich:
Ну, почему, почему "маловато"?
Если допотопной С-200 завалили ИЛ, то судя по навороченности С-300 этим комплексом можно сбить и более продвинутые российские транспортные самолеты.
Как военные, так и гражданские.
Так что, давай договоримся. Не торопись.
Сначала поставьте один С-300, а дальше посмотрим по его успехам.

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 13:49

arye_11: Зато как рады то будут еврейские лётчики!!!

dedmoroz 24 сентября 2018 | 13:50

pedrobutylkovich: приятного вам полета

citizeneco 24 сентября 2018 | 13:41

Действительно, судя по тому, что российским комплексом С-200 был сбит российский ИЛ, против третьих стран, т.е. израильских истребителей, он также не был направлен, такая горькая ирония.

(комментарий скрыт)

perectukin 24 сентября 2018 | 13:42

Какие третьи страны ?
Своих дураков перепившихся хватает , так что врагов не надо !

plank1957 24 сентября 2018 | 13:44

Естественно, ведь оно направлено против России, как показал недавний инцидент.

peresvet73 24 сентября 2018 | 13:49

//не направлено против третьих стран//

После сбитого сирийцами русского Ил-20 - нет никаких сомнений, что поставки С-300 не направлены против третьих стран.

apels 24 сентября 2018 | 13:50

Защита российских военных...
Это что С300 от С200 защиать будет? :))))

jurmak 24 сентября 2018 | 13:57

У богатых свои причуды

vasili19051969 24 сентября 2018 | 13:58

НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ ДВУХ ПЕРВЫХ СТРАН

tag188 24 сентября 2018 | 14:03

Кремль: Решение России поставить в Сирию ракетные комплексы С-300 не направлено против третьих стран
=================
Это точно. Пока что сирийская противовоздушная оборона представляла угрозу только для российских же самолетов.
Наивно думать, что с поставкой С-300 что-то изменится...

shmuel63 24 сентября 2018 | 14:03

Ну что ж, Израилю стоит поставить современное вооружение украинцам. Не против третьих стран, конечно, боже упаси

sergo_25_26 24 сентября 2018 | 14:04

Тупей шутки я в своей жизни не слышал. Если сирия и россия для своих самолетов будут использовать с300. То третьим странам вообще нечего боятся. летайте смело.

vasyaz 24 сентября 2018 | 14:08

Это называется "лезть на рожон".
Молодец Вова! Загони страну в полный мрак!

andrii1979 24 сентября 2018 | 14:09

С...А, теперь всем гражданским самолетам. летящим в Кипр и Египет. нужно облетать Сирию еще дальше.Эти, дебилы,б#я, еще, тьфу-тьфу-тьфу, собьют кого-нибудь.

rot1 24 сентября 2018 | 14:09

При расчёте на первый-второй-третий Израиль врядли окажется третьим! Дай Бог вторым!

captaingeorge 24 сентября 2018 | 14:22

Заявление весьма глупенькое! А против кого направлено это решение? Против первых двух или четвертых или последующих... Почему нельзя было ответить откровенно: Комплекс С-300 поставляется для противодействия Израилю (Он какой по кремлевскому счету?)

zhrv 24 сентября 2018 | 14:40

Гы! Ни Турции, ни Израилю, эти ракеты под боком не нужны.
Это будет еще один сезон позорища - как их доставить в Сирию.
Так что, ждем очередного "захвата мирного лесовоза неизвестными", или "очередного ножа в спину".

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