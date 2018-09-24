Кремль: Решение России поставить в Сирию ракетные комплексы С-300 не направлено против третьих стран

Решение России поставить в Сирию ракетные комплексы С-300 не направлено против третьих стран. Так сегодня говорят в Кремле. В администрации президента подчеркивают, что единственная цель — защита российских военных в регионе.

Минобороны объявило час назад, что С-300 будут доставлены в Сирию в течение ближайших двух недель. Это реакция на гибель военного самолета на прошлой неделе. Ракету по нему запустили сирийцы, но в Москве обвиняют израильтян. Иерусалим пока не отреагировал на сегодняшнее решение Москвы.