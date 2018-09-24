Кремль признается, что итоги губернаторских выборов оказались неожиданными

Как сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это будет поводом для анализа и последующей коррекции работы с регионами.

Минувшим днем действующие губернаторы-единороссы потерпели поражение в Хабаровском крае и Владимирской области. Ранее на той неделе снялся с выборов и глава Хакасии. Победителями выборов в регионах стали кандидаты от ЛДПР. Сергей Фургал (он возглавит Хабаровский край) говорит, что готов к конструктивной работе с федеральным центром.

Сегодня же лидеры КПРФ и ЛДПР договорились о создании коалиций в шести регионах, где побеждают кандидаты не от «Единой России». Как сказал Владимир Жириновский, там будет многопартийная демократия.