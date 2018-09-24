Кремль признается, что итоги губернаторских выборов оказались неожиданными
Как сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это будет поводом для анализа и последующей коррекции работы с регионами.
Минувшим днем действующие губернаторы-единороссы потерпели поражение в Хабаровском крае и Владимирской области. Ранее на той неделе снялся с выборов и глава Хакасии. Победителями выборов в регионах стали кандидаты от ЛДПР. Сергей Фургал (он возглавит Хабаровский край) говорит, что готов к конструктивной работе с федеральным центром.
Сегодня же лидеры КПРФ и ЛДПР договорились о создании коалиций в шести регионах, где побеждают кандидаты не от «Единой России». Как сказал Владимир Жириновский, там будет многопартийная демократия.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:33
власть изо всех (последних?) сил создаёт ВИДИМОСТЬ "активной политической жизни в стране" ... и для этого ей даже НУЖНЫ победы так называемой "оппозиции" в лице ком., лдпр ...
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 14:03
Заголовок вызвал в памяти картину "Не ждали", а мысль, которую думают в АП, про анализы- картину из будущего, "Опять мельдоний"- метр на полтора, холст, масло.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:09
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
vezdehod 24 сентября 2018 | 14:11
Кремль признается, что итоги губернаторских выборов оказались неожиданными
======================================================================================
Какое отношение имеет Кремль к его обитателю? Путин не ожидал, что его ставленников так НАГЛО кинет верный кремлёвский клоун Жирик.
plank1957 24 сентября 2018 | 13:37
Неожиданно - это, когда у мужчины начнутся роды.
avp235 24 сентября 2018 | 13:46
Начинается полоса неожиданностей?
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 13:46
Народ послал в эротическое путешествие тех, кто его лишил пенсии - и правда неожиданность...просто подлость какая-то со стороны электората...
kryimzdick 24 сентября 2018 | 13:54
Это не "Кремль". Кремль- это фортификационное сооружение эпохи Ренессанса работы средней руки итальянских мастеров, а уроды, которые там засели - путинская банда. Давайте не путать понятия.
dekadik 24 сентября 2018 | 14:00
ну если бы пенсионный возраст до 80 подняли, для них наверное это было бы ещё более неожиданнее...
wrongway1 24 сентября 2018 | 14:02
Кремль даёт ДОБРО---на нежданчик
nigilist1977 24 сентября 2018 | 14:13
Усатый петух-секретарь опять прокукарекал какую-то ерунду. Для ватных ушей. Это - типичная многоходовочка. Ни КПРФ, ни ЛДПР - это не оппозиция. Это прирученные, послушные партии. Так что победа оппозиции в отдельных регионах фейковая, ничего не изменится.
chapter_2 24 сентября 2018 | 14:22
Можно сказать, Кремль повязал КПРФ и ЛДПР победами на региональных выборах.
ed10075 24 сентября 2018 | 14:31
Результаты выборов великолепно прокомментировал Виктор Шендерович:
"Эти недоумки умудряются проиграть даже договорные матчи!"