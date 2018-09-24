Песков: В администрации президента не знают причин задержания Алексея Навального

В администрации президента не знают причин задержания Алексея Навального. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы». . У Алексея Навального сегодня закончился 30-дневный срок административного ареста, но как только он вышел на свободу, он тут же был вновь задержан. Сегодня, как ожидается, основателя Фонда борьбы с коррупцией доставят в суд, где его может ждать новый арест. Предположительно – за одну из уличных акций, которую он организовывал.