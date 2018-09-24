Песков: В администрации президента не знают причин задержания Алексея Навального
В администрации президента не знают причин задержания Алексея Навального. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы». . У Алексея Навального сегодня закончился 30-дневный срок административного ареста, но как только он вышел на свободу, он тут же был вновь задержан. Сегодня, как ожидается, основателя Фонда борьбы с коррупцией доставят в суд, где его может ждать новый арест. Предположительно – за одну из уличных акций, которую он организовывал.
Комментарии25
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johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:32
мерзкая власть ... но позволяем ей это ТВОРИТЬ именно мы - источник Власти в этом государстве ...
pna 24 сентября 2018 | 13:35
johnbmw: //.позволяем ей это ТВОРИТЬ\\
Ну и чего сидите, стучите по клаве?. НЕ ПОЗВОЛЯЕТЕ
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:36
pna: ВСЁ имеет свой предел ... это ЗАКОН Природы! ....
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 14:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
v_pupkin0 24 сентября 2018 | 14:34
sofy_maltceva: эй Кабаева а тебе че старика кабаева мало ?
semia 24 сентября 2018 | 14:17
Бесконечна Человеческая глупость и Вселенная .Причем в последнем я не уверен(С)
sokal123 24 сентября 2018 | 14:22
semia: Этот секретарь пахана любит юродствовать и изображать клоуна- коверного. Как же он омерзителен.
sagen 24 сентября 2018 | 14:41
sokal123: Велика вероятность. что они действительно не знают. Это же вранье, что они заняты делами круглые сутки. Путин на рыбалках или в Сочи в бассейне, Дима в интернете или в запое, а жизнь крутится без них. Отдали на откуп местным баям власть, ясык платят вовремя, и порядок. Эта акция могла бы вполне дело рук "гвардейца кардинала". Ему обо$ранным перед своими ходить не удобно.
pna 24 сентября 2018 | 14:23
johnbmw: Предел чего! Того что Навального опять закрыли? Да 99% населения страны на это на... Наплевать. Что касается продолжение власти Путина, то тут все очевидно. он ищет себе надежного преемника. Жители тульской области очень хорошо отзываются о своем губернаторе Дюмине. Но федеральные каналы пока не торопятся его раскручивать. Власть похоже пока не определилась.
Так что законы законами, а власть старается эти законы под себя приспособить. И уверен приспособит. Уж очень хорошо власть усвоила опыт 91 года.
vilingrad 24 сентября 2018 | 14:25
pna: Это не Кремль. Это Луна. А там Незнайки.
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 13:49
Ну да, ничего они не знают- а уж того, что им не выгодно- тем более не знают...
petervladov 24 сентября 2018 | 13:58
johnbmw: именно мы - источник Власти в этом государстве ...
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Фсё правильно. ВЫЗДЕСЬВЛАСТЬ. Навеке веков...аминь.
vezdehod 24 сентября 2018 | 14:06
В очередной раз Песков: Оглох, Ослеп и потерял Память - только такие "инвалиды" и нужны нашему российскому Пахану.
utax 24 сентября 2018 | 14:48
johnbmw: johnbmw: Путан не легитимный потому мерзкий
apels 24 сентября 2018 | 13:33
Ничего не знаем, ничего не слышим, ничего никому не скажу...
Детский сад :)))))
vla7815 24 сентября 2018 | 13:35
Бессрочное указание о задержании. Причина - путин и его сообщники.
dadmorose 24 сентября 2018 | 14:02
vla7815: Напоминает русскую народную игру "Сиди, сиди, Яша"
ugas 24 сентября 2018 | 13:38
У нас ни президент, ни его администрация никогда ничего не знают. И на хрена нужен стране президент, который постоянно не в курсе?
utax 24 сентября 2018 | 14:52
ugas: Нет у нас президента, но есть злобный джокер играющий в президента.
chapter_2 24 сентября 2018 | 13:42
Бессрочный протест против самодержавия - это, в частности, работа за те же деньги, но с меньшим усердием и качеством.
utax 24 сентября 2018 | 14:55
chapter_2: У нас не самодержавие, а вертлявый клоун на троне.
elena_prestar 24 сентября 2018 | 13:57
Мы велели задержать, а причину позволили полицейским придумать самим.
wrongway1 24 сентября 2018 | 13:59
Песков несёт пургу
vadimp 24 сентября 2018 | 14:26
"В администрации президента не знают причин задержания Алексея Навального."
И то, зачем им причины?
ed10075 24 сентября 2018 | 14:34
Песков как всегда комментирует с подтекстом.
В Кремле действительно не знают причин задержания Алексея, просто дана команда посадить, а причины пусть придумывают полицаи и судья.