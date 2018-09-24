Песков: Результаты второго тура выборов в четырех регионах России носили «элемент неожиданности»

Результаты второго тура выборов в четырех регионах России носили «элемент неожиданности». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь действительно элемент неожиданности присутствует, но опять же это будет поводом для анализа и с тем, чтобы потом уже скорректировать работу. Выборы есть выборы, и когда президент говорит о приоритетности конкурентных, честных, свободных выборов, — это как раз то, что он имеет в виду», — сказал Д.Песков.