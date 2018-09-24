Песков: В Кремле не знают причину задержания оппозиционера Навального сразу после выхода из-под ареста
В Кремле не знают причину задержания оппозиционера Навального сразу после выхода из-под ареста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы также об этом узнали из СМИ. Я никак не могу прокомментировать, в связи с чем. Это наверное, нужно сдать информацию от наших правоохранительных органов», — сказал Д.Песков.
Комментарии12
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rom8883 24 сентября 2018 | 13:13
Путин даже фамилии Навальный слышать не хочет. Но в тюрьму его сажает.
glotze7 24 сентября 2018 | 13:28
rom8883: Это называется - укокаинились.
democ 24 сентября 2018 | 13:13
Что не спроси, ну ничего не знают. А ведь каждый день по Навальному и остальным оперативная сводка на стол ложится.
timbuktu 24 сентября 2018 | 13:15
если бы я ничего не знал.не думаю,что работодатель держал бы меня возле себя за мои рыжие усы
j_partizan 24 сентября 2018 | 13:16
Чтобы не успел принять вызов на поединок от руководителя Воргвардии.
kochar 24 сентября 2018 | 13:22
В Кремле не знают?
Это уже не анекдот,это маразм.
razalvas123 24 сентября 2018 | 13:23
"А кто это?" ответил Песков на вопрос о задержании Навального
kp6ic 24 сентября 2018 | 13:24
мелко пакостят и мстят. песков и его патрон врут как сивые мерины часто.
zemljanka 24 сентября 2018 | 13:24
Знает.
Брешет.
Рекорд.
Мировой.
5 секунд.
До ареста.
Нового.
Бесправного.
vachek 24 сентября 2018 | 13:25
"В Кремле не знают причину задержания оппозиционера Навального сразу после выхода из-под ареста".
Ясен пень, что задержали безо всякой причины.
trans 24 сентября 2018 | 13:25
Биздят как всегда.
servelat 24 сентября 2018 | 13:30
Вот бы посмотреть на морду навального в тот момент, когда глотнув свободы глоток, увидел раскрытые двери автозака...