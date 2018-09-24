Песков: В Кремле не знают причину задержания оппозиционера Навального сразу после выхода из-под ареста

В Кремле не знают причину задержания оппозиционера Навального сразу после выхода из-под ареста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы также об этом узнали из СМИ. Я никак не могу прокомментировать, в связи с чем. Это наверное, нужно сдать информацию от наших правоохранительных органов», — сказал Д.Песков.