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13:05, 24 сентября 2018

Генеральный директор ВАДА Крейг Риди объяснил, почему Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах

Решение Исполкома ВАДА на Западе не поняли. Местная пресса и спортивный истеблишмент опустились до прямых оскорблений. Писали и о том, что от этого смердит, называли ВАДА проституткой в руках деспота, а случившееся величайшим предательством. Риди счел нужным объясниться. Он написал открытое письмо, которое было опубликовано на портале «Around the rings». Риди считает, что компромисс с российской стороной поможет добиться доступа к пробам московской антидопинговой лаборатории и доказать виновность подозреваемых спортсменов. Если же России не выполнит условия и не обеспечит возможность исследования проб до 31 декабря, то санкции не только будут возвращены, но примут еще более жесткий характер. Генеральный директор ВАДА считает, что это сделает позиции агентства самыми сильными за последние четыре года.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА в декабре 2015 года .

Комментарии

2

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jetsam 24 сентября 2018 | 13:14

хз. на сделку мы не пойдем.
и - мы, таки, не такие враги запада, чтобы ему мутко передавать.
еще не до такой степени садизма опустились...

apels 24 сентября 2018 | 13:30

Возможно он и прав. Однако пытаться играться с Кремлем, пытаясь достичь компромисса - романтизмом попахивает :) Уже всем понятно, что те данные спрятаные с помощью пана Бастрыкина скорее пропадут, чем будут представленны на исследования. Ну а получить треть данных ВАДА устроит?

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