.....Спецслужбы Украины хотят допросить Владимира Жириновского.....

Его подозревают в материальной поддержке самопровозглашенных республик в Донбассе.

Лидера ЛДПР следователь по фамилии Македонский ждет у себя в кабинете в ближайший четверг в 9 утра. Суд в Киеве уже разрешил начать специальное расследование против политика. Служба безопасности Украины считает, что Жириновский весной 2014 года создал группу по сбору денежных средств с россиян на поддержку ДНР и ЛНР, которые власти считают террористическими организациями.

Получит ли Жириновский повестку и намерен ли взаимодействовать с украинскими силовиками, пока не ясно. Ранее он уже назвал подозрение Генпрокуратуры идиотским решением. По его словам, денег для жителей Донбасса его партия не собирала, но регулярно отправляла в регион гуманитарную помощь, в том числе медикаменты. Украинским следователям лидер ЛДПР посоветовал обратиться к психиатру.

По украинским законам, Жириновскому за поддержку террористов может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.