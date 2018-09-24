Спецслужбы Украины хотят допросить Владимира Жириновского
Его подозревают в материальной поддержке самопровозглашенных республик в Донбассе.
Лидера ЛДПР следователь по фамилии Македонский ждет у себя в кабинете в ближайший четверг в 9 утра. Суд в Киеве уже разрешил начать специальное расследование против политика. Служба безопасности Украины считает, что Жириновский весной 2014 года создал группу по сбору денежных средств с россиян на поддержку ДНР и ЛНР, которые власти считают террористическими организациями.
Получит ли Жириновский повестку и намерен ли взаимодействовать с украинскими силовиками, пока не ясно. Ранее он уже назвал подозрение Генпрокуратуры идиотским решением. По его словам, денег для жителей Донбасса его партия не собирала, но регулярно отправляла в регион гуманитарную помощь, в том числе медикаменты. Украинским следователям лидер ЛДПР посоветовал обратиться к психиатру.
По украинским законам, Жириновскому за поддержку террористов может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комментарии8
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perestarok 24 сентября 2018 | 13:13
"Спецслужбы Украины хотят допросить Владимира Жириновского"
А они нэ хотят допросить тов. Сталина? А то их можно к нэму послать.
timbuktu 24 сентября 2018 | 13:17
perestarok: а разве российские аналоги украинских спецслужб не жаждут поговорить с украинскими гражданами?
rom8883 24 сентября 2018 | 13:15
В Интерпол на Жириновского заявить надо.
timbuktu 24 сентября 2018 | 13:22
rom8883: если жирика повезут в киев ,да ещё, в автозаке,то сопровождающая автоколонна и все придорожные строения просто оглохнут от супершоу всех времён и народов )))
ixy7 24 сентября 2018 | 13:19
Террь скажите, шо xoxлы не ёбнутыe.
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 13:21
.....Спецслужбы Украины хотят допросить Владимира Жириновского.....
На основание этого Вольфрам Ванадьевич заказал полуметровый фаллос из особо твёрдой резины. который вышлет в СБУ следователю Македонскому для проведения следственных мероприятий с сопроводительным письмом такого характера: - " .... пан слідчий приношу вам щирі вибачення за мою відсутність на слідчому заході, я замість себе послав свого заступника Фалоса Резиновича. Докладно прошу вас пане слідчий не зловживати довірливістю Фалоса Резановича і використовувати його грамотно, щоб не пошкодити вам кишки в анальний отвір".
З повагою до вас: - Вольфрам Ванадійович Жириновський.
vladimirbelarus 24 сентября 2018 | 13:23
Его сначала надо в психушке проверить.
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 13:32
Прилетит, заставит съесть повестку, даст леща следователю, проведет митинг, назовет кастрюль гадами, иудами , предателями, заставит принести извинения и пошлет их на х.. .
И домой.