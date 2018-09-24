КПРФ и ЛДПР договорились о коалиции в тех субъектах, где победили оппозиционные партии

Накануне губернаторы-единороссы проиграли вторые туры выборов в Хабаровском крае и Владимирской области.

В трех российских регионах будет сформировано коалиционное правительство – об этом сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его поддержал и глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что «многопартийная демократия» теперь может быть создана и вовсе в шести субъектах. К Смоленской области, которую возглавляет представитель ЛДПР, а также Орловской и Иркутской, где руководят члены КПРФ, по словам Жириновского добавятся Владимирская область, Хабаровский край и Хакасия. К слову, в последнем регионе выборы еще только должны пройти. Там действующий глава единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья и теперь за губернаторское кресло поборются представители КПРФ и «Справедливой России». Не определился и руководитель Приморья, где ЦИК отменил результаты второго тура из-за массовых нарушений и фальсификаций.

По словам Жириновского, ЛДПР поддержит кандидата от КПРФ в качестве главы Приморья.