Сергей Шойгу: Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей

Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей, — заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он связал это с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.

Шойгу подчеркнул, что сирийские военные уже обучены обращению с С-300. передача этих установок Сирии планировалась еще в 2013 году, но тогда этого не произошло по просьбе Израиля. «Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине», — добавил министр.

В посольстве Израиля пока не комментируют вопрос о передаче С-300 Сирии. Ранее израильские военные предупреждали о готовности уничтожить С-300 в случае использования против израильских целей.

Угрозы военного столкновения России и Израиля после поставки С-300 в Сирию нет, — считает сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, поставка С-300 позволит закрыть пространство над Сирией от возможных израильских атак.

Поставки С-300 это наше право и право суверенной Сирии, — заявил зам.главы МИДа России Михаил Богданов. Он уверен, что отношения между Россией и Израилем не испортятся.