Сергей Шойгу: Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей
Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей, — заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он связал это с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.
Шойгу подчеркнул, что сирийские военные уже обучены обращению с С-300. передача этих установок Сирии планировалась еще в 2013 году, но тогда этого не произошло по просьбе Израиля. «Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине», — добавил министр.
В посольстве Израиля пока не комментируют вопрос о передаче С-300 Сирии. Ранее израильские военные предупреждали о готовности уничтожить С-300 в случае использования против израильских целей.
Угрозы военного столкновения России и Израиля после поставки С-300 в Сирию нет, — считает сенатор Франц Клинцевич.
По его словам, поставка С-300 позволит закрыть пространство над Сирией от возможных израильских атак.
Поставки С-300 это наше право и право суверенной Сирии, — заявил зам.главы МИДа России Михаил Богданов. Он уверен, что отношения между Россией и Израилем не испортятся.
Комментарии69
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alex55 24 сентября 2018 | 13:02
Блин... А кому бы нам передать Шойгу...
arye_11 24 сентября 2018 | 13:02
alex55:
Сергей Шойгу: Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300
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Шойгу.
Сам ты передаст!!!
proswen 24 сентября 2018 | 13:03
Ну теперь ил-20-ым точно жопа!
PS
Ущипните меня. Что это ваще за бред ыыы ))
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:05
это Безусловно осложнит действия израильских ввс в Сирии ... НО - не принципиально ... старый комплекс "методы борьбы" с которым давно известны ...
slesar_ev 24 сентября 2018 | 13:09
johnbmw: всё оружие модернизируется обеими сторонами.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:12
slesar_ev: всё оружие модернизируется обеими сторонами./ - И????
если наши уже Давно с-400 модернизируют ... о ЧЁМ это говорит?
sandro_007 24 сентября 2018 | 13:10
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет.
glotze7 24 сентября 2018 | 13:25
sandro_007: Как там дальше то было? - Никто не узнает какой танкиста был конец?
sandro_007 24 сентября 2018 | 13:32
glotze7:
Идут цахала молодцы
У них обрезаны концы.
nnikolay 24 сентября 2018 | 13:11
johnbmw:
"Безусловно осложнит действия израильских ввс в Сирии"
Они вообще там не должны действовать. Тогда и не будет поводов для взаимных обвинений и объяснений у Израиля и России.
beregov_net 24 сентября 2018 | 13:20
nnikolay: Тебе точно никто ничего не должен , а Израиль решает проблему безопасности на своих границах , которую , кстати , Россия и Иран там создали
nnikolay 24 сентября 2018 | 13:25
beregov_net:
Израиль должен соблюдать Международное право и выполнять решения Совбеза ООН, включая резолюцию о Голанских высотах.
edyunia 24 сентября 2018 | 13:20
nnikolay: \\Они вообще там не должны действовать.\\
Между Израилем и Сирией идёт многолетняя война, но она локальная, однако, надо полагать московитам не терпится поджечь последнюю, мировую войну.
nnikolay 24 сентября 2018 | 13:27
edyunia:
Между Россией и Японией тоже пока нет мирного договора. То, что Израиль оккупировал Голанские высоты и не исполняет резолюции Совбеза ООН, не даёт ему право бомбить суверенное государство.
edyunia 24 сентября 2018 | 13:33
nnikolay: \\не даёт ему право бомбить суверенное государство.\\
Какого хрена РФия там делает? Израиль такое же суверенное государство как и Сирия. Япония подписала акт капитуляции, поэтому такой не подписанный "Мирный договор" и непрекращающаяся война это две разные вещи. А рашисты таки хотят последнюю войну.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:21
nnikolay: Они вообще там не должны действовать / - а ЭТО из чего следует?
вы в курсе что Сирия и Израиль в состоянии войны???????
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:24
nnikolay: Они вообще там не должны действовать. / - мало ли КТО ЧЕГО Хочет?????????????? примите это за ФАКТ - израильтяне в Сирии БУДУТ продолжать обеспечивать свою Безопасность ....
nf5096004 24 сентября 2018 | 13:27
nnikolay: как раз Израиль имеет полное право бомбить склады оружия, предназначенного для диверсий на территории Израиля. А вот Россия, неимеющая с Сирией даже общей границы, должна вывести всех своих военных, и тогда не будет подобных ситуаций.
antiboh 24 сентября 2018 | 13:31
nnikolay: Они там с 1947-го года и постоянно воюют с Сирией.Вопрос: что наши там забыли?
sergeev67 24 сентября 2018 | 13:05
А смысл усиливать? Я так понимаю, с силой проблем нет. Проблемы с мозгами.
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 13:06
Это технический прогресс. Раньше были обезьяны с гранатами, сейчас- с С-300.
wanders 24 сентября 2018 | 13:08
ПВО Сирии теперь будет под полным управлением тов.Шойгу?
antiboh 24 сентября 2018 | 13:29
Теперь С-300 станут "законной" целью для израильской авиации,а ведь там ещё будут наши офицеры-спецы.
drezer 24 сентября 2018 | 13:03
Давно пора! Евреи цивилизованного языка не понимают, теперь надеюсь поймут...
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:06
drezer: а ЧТО принципиально изменится? чем с-300 настолько Другой по сравнению с с-200?
maestro_air 24 сентября 2018 | 13:06
drezer: думаю теперь уж точно хана России...даже с500 ее не спасёт.
rifles 24 сентября 2018 | 13:11
drezer:
Рукожопым хоть С-500 передавай-все равно запулят в белый свет как в копеечку.
С этой "передачей"теперь Шойгу надо боятся-как бы не сбили при посадке .
tag188 24 сентября 2018 | 13:12
drezer: Все помнят кадры уничтожения сирийского "Панциря".
Теперь посмотрим кадры уничтожения С-300.
Худшей рекламы для оружия невозможно придумать, чем передать его сирийцам.
nf5096004 24 сентября 2018 | 13:32
drezer: а вы на цивилизованном языке разговариваете? "Настамнетэтонемымывампокажемвывиноваты" - по вашему это цивилизованное общения. А может обращение Золотовал к Навальному, или речь нашего представителя в ООН цивилизованная речь?
shicotus_live 24 сентября 2018 | 13:05
arye_11: Ну всё, обрезки. хрен теперь вам, а не удары по Сирии. Допрыгались.
arye_11 24 сентября 2018 | 13:08
shicotus_live:
Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
Мы недаром Присягу давали,
За собою мосты подрывали, —
Из окопов никто не уйдет.
Недолет. Перелет. Недолет.
[По своим артиллерия бьет.
Недолет. Перелет. Недолет.]
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.
[По своим артиллерия бьет.
Недолет. Перелет. Недолет.]
Нас комбаты утешить хотят,
Нас великая Родина любит.
По своим артиллерия лупит —
Лес не рубят, а щепки летят.
[По своим артиллерия бьет.
Перелет… Недолет…
shicotus_live 24 сентября 2018 | 13:10
arye_11: Ну да, по американским подсчётам 10% их военнослужащих в конфликтах гибнет от т.н. "дружеского огня". И чё?
polsan 24 сентября 2018 | 13:21
shicotus_live:
Так ты поезжай повоюй тролль, может попадёшь в заветные 10% погибших от дружбанов сирийских! А то сидишь тут
жизнями чужими распоряжаешься!
shicotus_live 24 сентября 2018 | 13:28
polsan: Что, прокладыч, за своих пендосовских хозяев обиделся? Прикинь, они, твои боги, тоже смертные))
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:08
shicotus_live: мммм ... а на ЧТО же тогда СПОСОБЕН с-400? не говоря уже о с-500????
;-)))) самим-то не смешно?
shicotus_live 24 сентября 2018 | 13:12
johnbmw: А вот мы и поглядим, на что способен. Судя по списку стран, которые стоят в очередь, чтобы их купить, способен на многое. И гораздо лучше подобных американских комплексов.
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:18
shicotus_live: ван-с мо: а на ЧТО же тогда СПОСОБЕН с-400? не говоря уже о с-500????
tag188 24 сентября 2018 | 13:19
shicotus_live: Судя по списку стран, которые стоят в очередь, чтобы их купить,
===========================
Слова ОЧЕРЕДЬ и КУПИТЬ в Вашем предложении лишние.
Есть желающие получить этот комплекс на халяву (за счет России). Это государства, у которых банально денег нет, или им никто из нормальных стран не продаст оружие ни за какие деньги.
slesar_ev 24 сентября 2018 | 13:19
johnbmw: что-же тогда амерофашисты против поставок С-400 в Китай и Турцию?
johnbmw Евгений Большаков 24 сентября 2018 | 13:20
slesar_ev: что значит "против"? это КАК????
slesar_ev 24 сентября 2018 | 13:25
очень просто - санкции.
wanders 24 сентября 2018 | 13:10
shicotus_live:
Если б не повесились на пустые заверения евреев, то давно бы Сирии поставили С-300. А у нас как всегда, пока петух не клюнет...
tag188 24 сентября 2018 | 13:22
wanders: Если б не повесились на пустые заверения евреев, то давно бы Сирии поставили С-300.
=========================
Заявления евреев были не пустые, а более чем содержательные. Было заявлено, что в случае поставки С-300 Сирии, Израиль будет считать эти комплексы законной целью и уничтожит.
Поставляйте, закончится все так же, как в 60е, 70е, и 80е годы.
zolingen 24 сентября 2018 | 13:18
shicotus_live: Ну всё, обрезки. хрен теперь вам, а не удары по Сирии. Допрыгались
Что- то подсказывает, что обрезаная крайняя плоть гораздо эффективнее обрезаного мозга.
shicotus_live 24 сентября 2018 | 13:25
zolingen: А что, вам и эту операцию сделали? Почему то не сомневался))
democ 24 сентября 2018 | 13:03
alex55: Туда же, вместе с установками С-300. Пусть мастер - класс покажет.
kp6ic 24 сентября 2018 | 13:07
израиль угробил 15 русских солдат. с-300 тоже будет уничтожен, если хватить духу израильские цели сбивать. кто за 15 человек ответит? я чот понять никак не могу. или это так, уже забыли и дальше поперли?
vlabumur 24 сентября 2018 | 13:11
kp6ic: кто за 15 человек ответит?
+++++++++++++++++++++++
Те кто сбил те и должны ответить по моему так.
alexandr_l 24 сентября 2018 | 13:13
kp6ic: не за то отец сына бил, что играл. А за то, что отыгрывался
kara 24 сентября 2018 | 13:09
и правильно! полигон, есть полигон
maestro_air 24 сентября 2018 | 13:09
надо Израилю начать крупномасштабные поставки вооружения Украине... ;-)Я думаю и Рамзан Ах етович не откажется вооружиться для того чтобы крепче "любить" Русь матушку:-) во все отверстия.
nnikolay 24 сентября 2018 | 13:17
maestro_air:
"Израилю начать крупномасштабные поставки вооружения Украине"
:-) И Бандере памятник поставить.
piterrr 24 сентября 2018 | 13:09
Вакутагин: я со своим хозяином гопником гэбистским продолжим убивать граждан Сирии и продолжим разжигать эту войну, не забывая грабить для её финансирования и без того нищих российских стариков и детей!
jetsam 24 сентября 2018 | 13:10
а слабо вечно летающую, беспосадочную ядрёну макарону
в сирию передать? ту, что в мультиках летала на флориду.
да и пешеходов надо усилить - штук 300-500 Армат в сирию!
ну и с999, что за полсекунды на гиперзвуке тырит все бабло
пенсионного фонда.
да и мультиков свежих, видео 4К в 3д, аудио долби 5.1 или дтс
= враги просто обделаются от....смеха и их можно будет брать
голыми руками.
reaver 24 сентября 2018 | 13:10
Тогда у Израиля такое же право их уничтожить.
tremens_delirium 24 сентября 2018 | 13:20
reaver: ✄ Тогда у Израиля такое же право их уничтожить. ✄
То есть, у Израиля есть право бомбить по своему разумению всё на территории Сирии? А у последней защищаться права нет? На минутку, это правительство какое-никакое, но законное в Сирии, и в ООН именно его посол сидит.
Если бы Иран или кто там ещё нападал с территории Сирии на Израиль, то тогда одно дело, но пока только "опасения".
zolingen 24 сентября 2018 | 13:13
Пипец гражданскому флоту.
belovnikita 24 сентября 2018 | 13:13
Мало одного ил 20, даешь 10 сбитых сри-рийцами ил 20! Пятилетку за три года))
zhrv 24 сентября 2018 | 13:16
Именно "Россия передаст"?
Привет пенсионерам, и бюджетникам - ради "дорогого друга" их не жалко!
slesar_ev 24 сентября 2018 | 13:22
zhrv: передадут УЖЕ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ для Сирии комплексы и оплаченные ею в размере 400 млн. $
andreygo 24 сентября 2018 | 13:16
Ну теперь асадовцы смогут сбивать наши самолеты с еще большего расстояния, если, конечно, израильтяне не уничтожат эту установку раньше.
А Клинцевич не хочет отправить вместе с С-300 своего сына, ведь военного столкновения с Израилем не будет.
А вообще смотришь и становится более понятно как американцы вляпались во Вьетнам, а мы в Афганистан. Потихоньку нас в Сирию затягивает все глубже и глубже.
severino 24 сентября 2018 | 13:18
Там более серьезные меры, чем просто С-300...
leogi 24 сентября 2018 | 13:19
Убийство эрц-герцога Фердинанда в 1914 году реинкарнировалось в 2018г в сбитый ИЛ-20. Путин мечтает о судьбе Николая II? Спешит, суетится, делает всё больше ошибок. Ну, ну. Посмотрим.
rom8883 24 сентября 2018 | 13:21
Но иранские базы в Сирии Израиль всё равно разбомбит.
nikolaitschi 24 сентября 2018 | 13:21
С-300 будут использоваться только против Израиля, воюющего против Хезболлы и ее союзников. Как это может не повредить отношениям с Израилем, не понятно.
gennady_77 24 сентября 2018 | 13:25
я, конечно, не знаю, но не рисковал бы так остатками авторитета. если (вернее, когда) с-300 в лучшем случае пропустит израильские "подарки", а в худшем завалит еще что-нибудь подоступнее, чем ф-16-ые, рассказам о кривизне земной поверхности и о том, что какой-то мимопролетал мешал прицелится, уже никто не поверит.
timwlad89 24 сентября 2018 | 13:26
Господа в студии первого канала на передаче время покажет,еврей гражданин Израиля всегда будет лоббировать интересы США в России используя интеллигенция России которым евреи могут испортить зарубежные гастроли.
Потому этот еврей из Израиля и гонит пропагандистскую лож зная что его прикроет российская интеллигенция которых евреи запада держат за горло.
В Израиле идёт борьба кланов за покровительство США и значит и за деньги,все раввины в Израиле только из США.
Так что любой еврейский имеет своё влияние в армии и в полиции чтобы защищать свои интересы от конкурентов .
Всё как на Украине так и в Израиле.
Так что Израиль ни с кем не имеет дружбы кроме своих интересов и лоббирования интересов США имея влияние на интеллигенцию которым может испортить любой саммит и гастроли.Ну типа как того мужика которого арестовали в Норвегии.
Потому всегда надобно держать интеллигенцию вне политики или голову сразу отрывать как это и делают в западных странах так как знают как интеллигенция зависима от еврейской театральной мафии которую сами западники и контролируют.
Так что зенитные установки поступят в Сирию и обучат сирийцам как ими пользоваться.
Так ,что армия Израиля устроена из религиозных кланов и не имеют единого командования.
zloy_sok 24 сентября 2018 | 13:27
И что в итоге? Просто радиус в котором будут Боинги падать увеличился...
cromwel 24 сентября 2018 | 13:29
Идиоты. Этим уродам кроме рогатки ничего даватьтнельзя. Они же со страху палят куда ни поподя. Хотя глядишь и и в минобороны попадут