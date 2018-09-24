Порше откажется от дизельных двигателей

Компания сосредоточится на выпуске автомобилей на бензиновых и гибридных двигателях, а с 2019-го года – перейдет на машины с электроприводом, — заявил гендиректор Порше Оливер Блюм в интервью газете Bild am Sonntag. Руководство компании признает, что дизельный скандал нанес ущерб имиджу Порше. После обысков взят под стражу один из топ-менеджеров. Концерн обещает, что к 2025-ому году половина новых автомобилей Порше будут гибридными или полностью электрическими.