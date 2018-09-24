Порше откажется от дизельных двигателей
Компания сосредоточится на выпуске автомобилей на бензиновых и гибридных двигателях, а с 2019-го года – перейдет на машины с электроприводом, — заявил гендиректор Порше Оливер Блюм в интервью газете Bild am Sonntag. Руководство компании признает, что дизельный скандал нанес ущерб имиджу Порше. После обысков взят под стражу один из топ-менеджеров. Концерн обещает, что к 2025-ому году половина новых автомобилей Порше будут гибридными или полностью электрическими.
Комментарии2
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sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 12:46
Это так нельзя, это же удар ножом в спину Вовиной экономики.