Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона
Решение принято по запросу депутатов от Демократической партии после того, как Додон отказался утвердить новых министров, предложенных главой правительства.
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Решение принято по запросу депутатов от Демократической партии после того, как Додон отказался утвердить новых министров, предложенных главой правительства.
Комментарии15
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sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
midnightblues 24 сентября 2018 | 12:38
Приятно читать
seryj_wolk 24 сентября 2018 | 12:41
midnightblues: Одно слово Дондон. Наш армейский старшина (армянин с сильным акцентом) еще к этому всегда добавлял: штопаный колючей проволокой.
romka4488 24 сентября 2018 | 12:55
midnightblues: приятно читать,что конституционный суд прогнулся под давлением амэрики?что там все шавки американские(такие же как и вы),кроме Дадона?
midnightblues 24 сентября 2018 | 13:27
romka4488: Кто тебе,раб пригожина,позволил открыть рот??
иди-к своему хозяину за вискасом,раб
polsan 24 сентября 2018 | 12:38
Парламентская республика может себе такое позволить! ))
shmulsky 24 сентября 2018 | 12:42
В Ростов, в ссылку...
alena01 24 сентября 2018 | 12:49
"Инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон..."
Ничего не помогло...
ulagai 24 сентября 2018 | 12:54
Ничего.Пойдёт к Монсону,в помощником депутата
piter_ug 24 сентября 2018 | 12:55
Не давайте читать это позорькину - кондратий хватит!
ivar1964 24 сентября 2018 | 12:56
Россия будет защищать "конституционные права" президента Молдовы? Обвинит Молдову в перевороте? Отправит "гуманитарный груз"?
lisitsa1962 24 сентября 2018 | 13:15
ivar1964: Отправит "гуманитарный груз"? //-- И каким путём?
kochar 24 сентября 2018 | 13:08
Молодцы молдоване!!!
Так держать!
opponent70 24 сентября 2018 | 13:28
kochar: Маловато будет... Но всему своё время! Как в Армении! Может скоро и в рашке плешивого окоротят...
nik1225 24 сентября 2018 | 13:23
Вот это я понимаю, демократия, пусть и в зачаточном состоянии но думаю только за это молдаван можно поздравить, россияне должны им позавидовать и устыдиться нашему овечьему пофигизму и страху!