Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области подозревается в получении взятки мебелью
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский подозревается в получении взятки мебелью. Тахту, диван и комод общей стоимостью 70 тысяч рублей обвиняемый получил за свою подпись на санитарно-эпидемиологическом заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов, — уточнили в Следственном комитете.
Росоловский уже стал фигурантом уголовного дела о взятке в виде стоматологических услуг почти на 500 тысяч рублей.
Комментарии7
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xuato 24 сентября 2018 | 12:36
Кризис, но традиции незыблемы.
midnightblues 24 сентября 2018 | 12:40
xuato: Скоро за ящик курей будут
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 12:37
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
kindman_a 24 сентября 2018 | 12:38
Обеспечьте этого судака более подходящей мебелью - табуреткой и панцирной кроватью в камере.
agriment 24 сентября 2018 | 13:08
"Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области подозревается в получении взятки мебелью"
- Все руководители Управлений на местах, во всех регионах РФ, включая налоговую, суды,прокуратуру, следственный комитет, роспотребнадзор и т.д. на услугах и получают взятки: билетами на отдых, квартирами, мебелью, землёй, едой, бюджетными местами в учебных заведениях , квотами в больницах кто, чем может, тем и расплачивается.
Бартер называется: ты мне дело прикрой, а я тебя за то, что прикроешь, отблагодарю тем, что имею....и светится не будем кэшем.
agriment 24 сентября 2018 | 13:11
agriment: и светитЬся не будем, кэшем.
doxerom 24 сентября 2018 | 13:26
Взяткой считаются только борзые щенки, остальное не в счет.