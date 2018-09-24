"Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области подозревается в получении взятки мебелью"

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский подозревается в получении взятки мебелью. Тахту, диван и комод общей стоимостью 70 тысяч рублей обвиняемый получил за свою подпись на санитарно-эпидемиологическом заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов, — уточнили в Следственном комитете.

Росоловский уже стал фигурантом уголовного дела о взятке в виде стоматологических услуг почти на 500 тысяч рублей.